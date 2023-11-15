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娛樂
2023-11-15 21:16:34

陳茵媺預告北上搵陳豪過聖誕 有戲癮但拒再夫妻檔演出

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陳茵媺出席商場活動，自言最愛過白色聖誕。

陳茵媺(Aimee)今日(15)到圓方出席聖誕活動，與現場觀眾一同欣賞商場的特備節目聖誕魔幻劇場，認為盒子內的氣球和鏡像設計十分有趣：「如果小朋友喺度一定會同自己個鏡像倒影玩到唔願走！頭先一班專業舞蹈員嘅音樂舞蹈劇都好精彩，舞蹈同故事都編排好完整，今次呢個聖誕活動好充實呀！一定會帶埋屋企人嚟睇多次，同佢哋過一個充滿氣氛嘅聖誕。」

她表示知道今次商場與本地慈善團體Box of Hope合作，鼓勵現場人士，除了要帶小朋友來圓方體驗今次的聖誕裝置之餘，亦可以參與義務工作，齊齊度過一個充實的假期。

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陳茵微與現場觀眾一同欣賞商場的特備節目。

鍾意小朋友親手整禮物

Aimee稱自己很愛白色聖誕，但因為老公陳豪在深圳拍劇，今年會同仔女北找對方一起過聖誕。她稱仍未開始買聖誕禮物，因為仍在構思當中。

被問到小朋友有沒有準備禮物給她時，Aimee表示：「我好鍾意收到小朋友親手做嘅禮物，整得靚唔靚都係其次，最重要係親手做嗰份心思！之前喺母親節，小朋友試過用一啲循環再造嘅物料整咗啲小飾物送俾我，覺得佢哋好叻好有心思。所以禮物真係唔需要貴重，其實收禮物嗰一刻(moment) 同背後個意義先至最重要。」

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夫妻檔拍劇難照顧小朋友

提到她與陳豪主演的《羅密歐與祝英台》，網民對此劇的評價好壞參半，她表示作為演員已很用心去拍，做好角色，每部劇都會有人喜歡或不喜歡。當被問到會否再與陳豪一齊拍劇，Aimee稱不會考慮，因為沒有人照顧小朋友，但自己仍有戲癮，盼可以跟其他演員再合作，挑戰不同的劇種。

陳茵微與商場及慈善機構代表合照。

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