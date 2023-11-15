陳茵媺預告北上搵陳豪過聖誕 有戲癮但拒再夫妻檔演出

陳茵媺(Aimee)今日(15日)到圓方出席聖誕活動，她與現場觀眾一同欣賞商場的特備節目—聖誕魔幻劇場，她認為盒子內的氣球和鏡像設計十分有趣：「如果小朋友喺度一定會同自己個鏡像倒影玩到唔願走！頭先一班專業舞蹈員嘅音樂舞蹈劇都好精彩，舞蹈同故事都編排好完整，今次呢個聖誕活動好充實呀！一定會帶埋屋企人嚟睇多次，同佢哋過一個充滿氣氛嘅聖誕。」 她表示知道今次商場與本地慈善團體Box of Hope合作，鼓勵現場人士，除了要帶小朋友來圓方體驗今次的聖誕裝置之餘，亦可以參與義務工作，齊齊度過一個充實的假期。

鍾意小朋友親手整禮物 Aimee稱自己很愛白色聖誕，但因為老公陳豪在深圳拍劇，今年會同仔女北找對方一起過聖誕。她稱仍未開始買聖誕禮物，因為仍在構思當中。 被問到小朋友有沒有準備禮物給她時，Aimee表示：「我好鍾意收到小朋友親手做嘅禮物，整得靚唔靚都係其次，最重要係親手做嗰份心思！之前喺母親節，小朋友試過用一啲循環再造嘅物料整咗啲小飾物送俾我，覺得佢哋好叻好有心思。所以禮物真係唔需要貴重，其實收禮物嗰一刻(moment) 同背後個意義先至最重要。」