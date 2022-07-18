陳葦璇首唱抒情歌花逾80小時錄音 與黃定謙拍MV獻螢幕初吻

《全民造星III》亞軍陳葦璇(Kira) 加盟環球唱片後首推廣東派台作品《一個傻瓜一個啞》，有別以往女團爆發力十足的跳唱風格，出道7年的葦璇換上細膩的演繹，首次推出慢板抒情歌。為了透過聲音真誠剖白女性的心聲，層層遞進的傳遞內心世界的情感，葦璇花了逾80小時錄音，打破最長時間的錄音記錄，務求令樂迷耳目一新。

投放自身經驗 《一個傻瓜一個啞》由王嘉儀作曲、林若寧填詞、褚鎮東編曲及舒文監製。新歌細訴女生的戀愛心事，講述她與另一半交往多年彼此依然相愛，卻因相處方式起變化而面臨分手邊緣。這大概是許多情侶的寫照，當過於習慣彼此的存在，逐漸忽略溝通，葦璇坦言在愛情路上遇過相似經歷：「當時我忍受了一段頗長的時間，才決定要跟男朋友『攤牌』，他向我解釋不是故意忽略我的感受，並真誠地道歉，最終成功修補關係！」葦璇在演繹新歌時也將個人情感投放進去，彷彿是曾經的回憶。