陳蕾唱《熒光》遇咪高峰失靈 觀眾自發合唱場面感動

陳蕾昨晚(11月30日)在澳門舉行演唱會《念》，今次她將紅館的《念》演唱會搬到澳門舞台外，還在歌單上加入了今年推出我新歌：《沉沒成本》、《0.1秒後的世界》和《五瓣玫瑰》；陳蕾又唱出了澳門專屬、在她出道時創作的《發燒》，令8000位觀眾大滿足離場。期間陳蕾在演唱《熒光》時發生了一件小意外，技術故障令她的咪高峰冇聲，期間縱然更換了咪高峰，還是聽不到陳蕾歌聲，令一眾fans在熒光綠的燈光下自發合唱，感動陳蕾。

陳蕾唱出《五瓣玫瑰》時，全場紙花瓣飄落，滿足了陳蕾的少女心同時，也借新歌祝福澳門觀眾，說：「今晚嘅花瓣真係只有今晚先有，係2024即將結束，希望用一首開心嘅歌帶大家到美好嘅2025年。」 在陳蕾演唱《娛樂人生》時，巨大LED Wall上有20位來自澳門的弦樂手，透過震撼的弦樂配合陳蕾歌聲，帶領一眾樂迷走進陳蕾式哲學的音樂世界。唱到演唱會最後一章「能屈能伸」，她亦才正式向觀眾打招呼，說：「澳門朋友大家好！多謝你哋嚟參與今次我嘅盛事，我離開咗自己打併嘅城市，去第二到開個人演唱會，見到有咁多人睇，好開心。有睇過香港演唱會會知道，我哋基本都還原晒，啲燈仲進化咗，仲多咗啲歌。我會形容今次澳門的《念》好豐富。」

在陳蕾在唱《熒光》時，被升至半空正投入著唱歌的她，手上咪高峰突然冇聲，但現場音樂和和音如常，台下觀眾旋即大合唱，陳蕾一直到音樂完結降落至地下才驚覺剛才完來發生故障，說：「唔好意思，頭先《熒光》係咪後面聽唔清？成隻都冇呀？咁唱多次，唔好意思。」隨即陳蕾再次升上高台重唱《熒光》。 演唱會後，陳蕾表示自己都是第一次遇到咪高峰失靈，說：「自己冇試過，我耳仔係繼續聽到我自己把聲，我先繼續落力唱，導演有係我耳仔講話換個支咪，所以我有啲分心，我仲未知發生咩事，事後得知係推我聲音出去果一份program有問題。完晒騷公司同事先同我講，話大家聽唔到我唱咩嘅時候，大家都同我一齊唱，好感動，咁啱小故障發生《熒光》身上，呢隻歌就係講微細嘅光集合力量，錯有錯著俾我集合大家合唱《熒光》。」