陳蕾孖洪嘉豪聯合辦生日會 明年各自開紅館個唱連環報喜

同是10尾月生日的陳蕾及洪嘉豪(Kaho) ，兩人不單止好朋友，連人生事業也一齊起飛，今日兩人聯合舉行生日會跟歌迷慶生辰之外，洪嘉豪更驚喜宣布將於明年4月12-13日會開其首個個人紅館演唱會，而已宣布3月開紅館騷的陳蕾，就公告兩場的紅館騷內部認購爆滿，再加開3月5日一場，生日雙喜臨門，十分開心。

生日會上，兩人fans club聯合送上一個森友的三層蛋糕，而華納高層亦特別為二人準備了一個一手頂着紅館模型的生日蛋糕，上面印上Panther及洪嘉豪名字。兩人台上十分搞笑，陳蕾反問洪嘉豪：「我就話開紅館，做咩有你個名？想我請你做嘉賓？」洪嘉豪即陰陰笑驚喜宣告：「唔好意思， 你3月唔好搞污糟個紅館，因為我4月要用！」隨即全場院友( 洪嘉豪fans) 開心驚叫歡呼連連。大會更為兩人準備了香檳祝酒， 洪嘉豪開香檳後，大家叫兩人合巹交杯，不過陳蕾同洪嘉豪兩個就扮聽唔到， 洪嘉豪更抵死話： 「合緊拳頭就得。」又細細聲同陳蕾講: 「你係男人我唔介意.....哈哈」接受訪問時，陳蕾就表示：「未試過喺婚禮場地搞歌迷會，不知他們甚麼意思，個蛋糕又三層，又叫我哋兩個...拖手、合巹都唔會啦，哈哈。剛一齊切蛋糕嗰陣都有啲怪，切燒豬咁.....哈哈。」歌迷手上的手幅，搞鬼寫《陳豪生日快樂》， 洪嘉豪表示，因為疫情時搞過陳豪線上互動，所以就用番這個名，當時想過叫陳豪加入live一齊傾計，不過對方唔得閒，下次生日會其實可以請埋陳豪來一齊慶祝。