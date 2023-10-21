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娛樂
2023-10-21 18:36:42

陳蕾孖洪嘉豪聯合辦生日會 明年各自開紅館個唱連環報喜

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陳蕾孖洪嘉豪聯合辦生日會 明年各自開紅館個唱連環報喜

陳蕾孖洪嘉豪聯合辦生日會。

同是10尾月生日的陳蕾及洪嘉豪(Kaho) ，兩人不單止好朋友，連人生事業也一齊起飛，今日兩人聯合舉行生日會跟歌迷慶生辰之外，洪嘉豪更驚喜宣布將於明年4月12-13日會開其首個個人紅館演唱會，而已宣布3月開紅館騷的陳蕾，就公告兩場的紅館騷內部認購爆滿，再加開3月5日一場，生日雙喜臨門，十分開心。

生日會上，兩人fans club聯合送上一個森友的三層蛋糕，而華納高層亦特別為二人準備了一個一手頂着紅館模型的生日蛋糕，上面印上Panther及洪嘉豪名字。兩人台上十分搞笑，陳蕾反問洪嘉豪：「我就話開紅館，做咩有你個名？想我請你做嘉賓？」洪嘉豪即陰陰笑驚喜宣告：「唔好意思， 你3月唔好搞污糟個紅館，因為我4月要用！」隨即全場院友( 洪嘉豪fans) 開心驚叫歡呼連連。大會更為兩人準備了香檳祝酒， 洪嘉豪開香檳後，大家叫兩人合巹交杯，不過陳蕾同洪嘉豪兩個就扮聽唔到， 洪嘉豪更抵死話： 「合緊拳頭就得。」又細細聲同陳蕾講: 「你係男人我唔介意.....哈哈」接受訪問時，陳蕾就表示：「未試過喺婚禮場地搞歌迷會，不知他們甚麼意思，個蛋糕又三層，又叫我哋兩個...拖手、合巹都唔會啦，哈哈。剛一齊切蛋糕嗰陣都有啲怪，切燒豬咁.....哈哈。」歌迷手上的手幅，搞鬼寫《陳豪生日快樂》， 洪嘉豪表示，因為疫情時搞過陳豪線上互動，所以就用番這個名，當時想過叫陳豪加入live一齊傾計，不過對方唔得閒，下次生日會其實可以請埋陳豪來一齊慶祝。

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陳蕾孖洪嘉豪聯合辦生日會。 陳蕾孖洪嘉豪聯合辦生日會。

演唱會反應熱烈，宣告加場，陳蕾表示自己剛於日本工作回來，聽到這個消息當然開心，始終入行多年終於等到一個屬於自己大型演唱會。至於生日許了甚麼生日願望？她稱：「都係個啲啦，好平凡人希望嘅事，生日會去旅行。 但係我許願許得長，係會幫埋身邊好朋友許願，就等於舊年我真係有許願洪嘉豪可以開紅館，我舊年個生日願望實現咗啦，哈哈。」 問到會不會互邀對方做自己演唱會的嘉賓， 陳蕾就話冇準備搵洪嘉豪， 「我問過佢，假如佢來做到我嘅要求，我係會俾佢做，不過佢唔肯。」而身邊的洪嘉豪就笑住反駁：「佢要我做個啲嘢，唔係一般人做到，好離譜㗎，我係唔肯！」陳蕾：「我只係要佢玩一個樂器，不過唔好話佢，佢叫我，我都一樣唔肯，哈哈哈。我都唔會答應。」洪嘉豪就表示覺得陳蕾應該擁有一個自己Style的演唱會：「我做嘉賓， 似係食緊日本菜突然有人拿煲打邊爐上枱一樣，會破壞咗。驚搶佢風頭？唔會啦，佢咁有台型。我點搶到，哈哈。」不過他表示一定會現身支持，並且不會像上一次一樣，食錯嘢成個騷不停去廁所。今次會去晒廁所先，坐定定欣賞。

談到他今日開心宣布明年4月會擁有人生第一次紅館騷，Kaho話：「當然又開心又興奮，依家準備開兩場先，公司有問過我希望開幾多場 ，我話我無限㗎！哈哈，開到幾多場都可以，講笑啫，心態係無限啦，無論幾多場都好，我都 會做到最好，全力以赴囉。依家都要開始開會籌備，上次戶外演唱會我覺得自己太瘦，所以今次會努力操肌，希望到時可以大隻番少少。至於生日願望，其實我年年都差唔多，慶幸都達成到，唔講出嚟啦，話會唔靈呀。依家年紀大咗，反而更想孝順父母，珍惜相聚時光，所以生日會請家人吃飯， 會特別選去吃媽咪最鍾意嘅大閘蟹。」此外陳蕾及洪嘉豪更於生日會終極抽獎環節時加碼，送出自己演唱會第一行門票兩張，令現場歌迷開心到飛起。

陳蕾及洪嘉豪明年各自開紅館個唱。 陳蕾及洪嘉豪明年各自開紅館個唱。 陳蕾及洪嘉豪明年各自開紅館個唱。 陳蕾及洪嘉豪明年各自開紅館個唱。 陳蕾及洪嘉豪同是10尾月生日。 陳蕾及洪嘉豪同是10尾月生日。
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