陳蕾岑寧兒開騷 即場大玩《Mario Kart》

陳蕾（Panther）與岑寧兒（Yoyo）兩位唱作歌手，昨（12月24日）平安夜於九龍國際展貿中心匯星Star Hall完成首場「PANTHER X YOYO：We Wish You A Warm Winter」演出。雖Panther、Yoyo兩人老友鬼鬼，在音樂上亦有合作，但一同舉辦演唱會卻是首次，對於首個聯乘音樂會，兩人都十分期待。

音樂會由合唱團唱出《We Wish You a Merry Christmas》揭開序幕。Panther及Yoyo亦於在點點燭光的聖誕樹下登場，唱出蔡健雅的《說到愛》。其後曲風一轉，二人接連唱出《屈機》與《戒口》兩首快歌，瞬即令樂迷投入歡愉氛圍。兩人亦向一眾樂迷打招呼，並指很高興能與樂迷共度平安夜。Yoyo：「我期待咗今日好耐！」Panther亦指為今次演出，她們早已準備：「我同Yoyo都揀咗啲我哋好喜歡、其他人嘅歌，用我哋嘅方式去演繹。」

演唱期間，觀眾亦隨旋律以手機燈光化一片燈海擺動。唱畢後Yoyo再次登場，二人十分感謝入場觀眾願意到場同度平安夜，Yoyo亦感謝台上眾多音樂人，更向陳蕾表白：「因為陳蕾我先肯做（今次演出）咋！」Panther亦回應，雖然兩人的音樂風格有所不同，但不同之中亦有共通點，希望能於今次展現予觀眾。

Panther與Yoyo更在台上「大展身手」，有觀眾面前上演一場「錦田車隊」的《Mario Kart》大戰，引來全場熱烈歡呼。Yoyo笑言：「相信大家都等咗（呢Part）好耐，我自己都係！」，一向以「車神」自居的Panther就於一眾觀眾面前慘敗Yoyo兩次。雖Yoyo出言安慰：「我好少贏陳蕾㗎！」但陳蕾仍表示：「我而家心情好複雜，平時成日拎第一，而家大家唔會信我啦！」，十分搞笑。勝出的Yoyo則獲得為樂迷演唱多一首歌的機會，而臨近聖誕她亦特意選一首聖誕歌為音樂會作結，演唱會亦於充滿節日氣氛的歌聲下結束。