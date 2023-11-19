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娛樂
2023-11-19 16:08:05

陳蕾怕被人po走音片要求洪嘉豪坐定定睇騷 MC張天賦有信心擊敗尹光姜濤

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MC、陳蕾及洪嘉豪出席音樂會。

「華納三寶」陳蕾、MC張天賦、洪嘉豪於昨日（18日）到西九出席「博愛SO ME SHOW MUSIC」。洪嘉豪表示開騷前出現嚴重氣管敏感，曾一度想過缺席，自己亦試過不同方法舒緩情況，幸好最後開到聲，但眼睛仍然很紅腫，所以要戴眼鏡。 他表示之前都試過，但一直找不到原因。MC稱在後台化妝時見到嘉豪都很擔心，於是安撫他表示自己彩排時也走音，著他放鬆點，嘉豪稱幸走在上台前一刻無事，但坦承表現麻麻。

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呼籲大家勿PO走音片

陳蕾表示自己夜晚睡覺只穿短袖，最後冷親，所以在台上的演出有些失準，她又很糾結是否要拎出羽絨被出來。她表示見很怕被人貼走音片段，尤其她為今次音樂節彩排走音的影片，呼籲大家不要上載到互聯網，更笑指MC很愛看自己走音影片，所以會任歌迷放上網，「MC就唔介意Fans擺上網，但我就想大家擺最好嘅一段出嚟。」

MC有信心打敗尹光

洪嘉豪未能打入《叱咤》10強，他表示投票賽果不能強求，加上今年的作品未必合歌迷心水，承若明年會努力，自己亦全力支持陳蕾及MC拎「我最喜愛男女歌手」獎項他說︰「其實入到12強都覺得自己幾叻喇，寄望下一年做好啲，我最怕Fans唔開心，其實盡咗力就可以。」問到MC會否有信心打敗尹光同姜濤，他說︰「一定有信心嘅，但唔想比太大壓力Fans，佢哋有聽我啲歌就夠。」

 

陳蕾爆洪嘉豪睇騷去廁所

MC對於隊友演唱會在即，笑言未計劃做嘉賓：「因為我都做過好多次嘉賓，呢個係佢地嘅騷，比佢地自己揸主意啦，如果佢地邀請我都要問吓經理人先，雖然同一個經理人都要問！」

問到陳蕾會否考慮請嘉豪等人擔任嘉賓，嘉豪即打斷對方說︰「佢之前做訪問，佢話第一次紅館，唔想同我、MC分享個舞台，污染佢個演唱會！」陳蕾即修正說︰「係叫你哋好好喺台下欣賞我表演！每個人都有自己舞台嘛！」她更大爆有次開個人演唱會，發現洪嘉豪消失了一整部份，於是詐型表示︰「佢又坐第一行，我真係諗係咪唔好睇，先令到嘉豪哥哥成part去廁所！」

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