陳蕾新歌MV咀張蔓姿獻螢幕初吻唔尷尬 大爆洪嘉豪試鏡落選原因

陳蕾繼《五瓣玫瑰》MV赴捷克拍攝後，新歌《0.1秒後的世界》MV亦赴外蒙古拍攝，更找來好友張蔓姿Gigi擔任MV女主角。陳蕾曾經看過一本書說我們只能夠活在0.1秒後的世界，因為我們眼睛看到的景象需要0.1秒後才能傳送至大腦，而這首歌的歌詞便是希望大家可以捉緊0.1秒後的當下，做一些令自己無悔的事情。

睇中張蔓姿易「落手」

《0.1秒後的世界》MV內陳蕾開著一輛非常有型的古董車與Gigi在山脈公路上奔馳，於一個只有她們兩人的世界裡穿梭嬉戲，MV中有一幕二人於營火前接吻，陳蕾自爆是由她主動要求，「無錯！呢個係我嘅螢幕初吻啦！咁亦都係我自己要求嘅，因為我覺得呢個MV可以有咁樣嘅畫面，我就係度諗咁不如搵女仔啦！我覺得好似搵女仔，我會覺得無咁怕醜，最終我仲要搵咗個好朋友張蔓姿就更加容易『落手』去做呢件事，更加容易打破我呢一個螢幕初吻嘅嗰種尷尬！不過最終係無尷尬架！哈哈！」 問到張蔓姿對於吻戲及陳蕾首次螢幕初吻感受時，二人異口同聲表示過程自然，「原來投入拍MV嘅時候就算有一幕被導演突然講一句「錫啖呀！」其實嗰刻都係覺得好自然，完全唔尷尬！」