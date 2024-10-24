陳蕾新歌MV咀張蔓姿獻螢幕初吻唔尷尬 大爆洪嘉豪試鏡落選原因

陳蕾繼《五瓣玫瑰》MV赴捷克拍攝後，新歌《0.1秒後的世界》MV亦赴外蒙古拍攝，更找來好友張蔓姿Gigi擔任MV女主角。陳蕾曾經看過一本書說我們只能夠活在0.1秒後的世界，因為我們眼睛看到的景象需要0.1秒後才能傳送至大腦，而這首歌的歌詞便是希望大家可以捉緊0.1秒後的當下，做一些令自己無悔的事情。
首次寫「兩個人」浪漫故事
陳蕾表示：「點解寫呢首歌係因為我好想寫一首可以比我自己揸車嘅時候，亦都好啱Road Trip去聽嘅一首歌，然後發現其實我都寫過好多『一個人』嘅歌曲，但未寫過一啲『兩個人』比較浪漫嘅歌，咁所以就不如試下用呢一首寫一個好浪漫嘅愛情故事啦，其實我腦海入面係先有一個MV畫面嘅故事，我先慢慢再開始落筆寫歌詞，所以呢個當係我自己虛構嘅一個小小浪漫故事！ 至於為何要遠赴外蒙古拍攝MV，她指因為新歌予人遼闊感覺，「同埋好啱揸車……我就係想寫隻歌自肥呀嘛！所以我就覺得一定要搵一個有大自然風景、十分遼闊嘅地方，然後又希望有埋啲小動物呀，羊、牛、馬呀咁，不過最緊要就係想要有陽光、藍天、山脈！所以就揀咗外蒙古呢個地方嚟拍攝啦。」
睇中張蔓姿易「落手」
《0.1秒後的世界》MV內陳蕾開著一輛非常有型的古董車與Gigi在山脈公路上奔馳，於一個只有她們兩人的世界裡穿梭嬉戲，MV中有一幕二人於營火前接吻，陳蕾自爆是由她主動要求，「無錯！呢個係我嘅螢幕初吻啦！咁亦都係我自己要求嘅，因為我覺得呢個MV可以有咁樣嘅畫面，我就係度諗咁不如搵女仔啦！我覺得好似搵女仔，我會覺得無咁怕醜，最終我仲要搵咗個好朋友張蔓姿就更加容易『落手』去做呢件事，更加容易打破我呢一個螢幕初吻嘅嗰種尷尬！不過最終係無尷尬架！哈哈！」 問到張蔓姿對於吻戲及陳蕾首次螢幕初吻感受時，二人異口同聲表示過程自然，「原來投入拍MV嘅時候就算有一幕被導演突然講一句「錫啖呀！」其實嗰刻都係覺得好自然，完全唔尷尬！」
讚洪嘉豪小鳥依人好溫柔
對於洪嘉豪早前於電台節目訪問時自爆曾經參加陳蕾MV選角時，陳蕾說:「其實本身我地選角一早都覺得係女仔適合啲，點知選角嗰日佢咁啱都有返到公司，咁我啲同事就玩嘢話不如嘉豪你都試下選啦～點知佢又肯喎！但其實佢選角時扮女仔真係做得好好，即係佢好識扮演女生嗰種小鳥依人同柔情！如果佢係女仔嘅話，我就應該真係搵佢去外蒙古架啦，不過我地今次係搵女主角！哈哈！所以下次啦！！」