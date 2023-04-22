陳蕾新歌MV晒舞技向洪嘉豪挑機 邀《造星V》4子拍MV

陳蕾（Panther）新歌《伸縮自如的愛》MV昨晚首播，拍攝 MV當日，見她一展舞技，信心爆棚，並豪言：「好過洪嘉豪！ (有天份做跳唱歌手？」 呢個我自己又唔方便講嘅，你可以問返排舞老師！」Panther首次嘗試在MV 跳舞，她表示：「因為做咗《全民造星V》導師之後，睇住有某啲原本手腳唔係好協調嘅學員喺苦練之下都跳到，就比咗啲動力令我覺得，呢班人都得，我係咪都可以呢？於是就膽粗粗同公司提議，不如我都試吓跳舞！」

今次除有舞蹈員張立賢跟她一齊跳雙人舞，還有「造星V」的四位參賽者Tiger、Nathan、Kim和亨仔，她說：「因為佢哋真係咁啱本身擅長嗰種樂器，既然可能都要搵人去演繹番MV嘅彈奏部分，不如試吓搵年輕人或者係新認識嘅新朋友去參與MV啦，所以就搵咗佢哋四個去幫我一齊完成呢個MV。」MV中Panther主要有兩段太約一分鐘的舞蹈，她表示上了5、6堂，覺得幾好玩，更自爆曾跟過鄧小巧一齊去學跳舞，點知原來是風格比較有女人味同性感的New Jazz，令她徹底擊潰對跳舞呢一個技能的開發！

Panther先後在MV耍功夫同跳舞技能都解鎖，下次會作甚麼挑戰，她說：「下次可能玩吓雜耍！我想挑戰玩吓嗰啲劍玉，可能我成個MV就喺度玩劍玉！我打過乒乓波，又喺MV度打過機，又玩過game，仲有咩可以試呢...可能約班friend一齊打邊爐又一個MV囉！都幾開心！」