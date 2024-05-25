陳蕾洪嘉豪攜手與「頭腦慢」靚仔歌手開騷 Kaho劇透：同我拍過電影(有片)

陳蕾和洪嘉豪(Kaho)今年分別完成首個紅館個唱後，將於年底攜手與一位神秘男歌手組成鐵三角開show。兩人昨日(24日) 在沙田出席《KATCH OUR LIFE》記者會，齊齊劇透隱藏歌手的身份，陳蕾指對方顏值相當高兼零死角，Kaho自言曾與對方合作拍電影，「靚仔嚟，頭腦比較慢，但一樣鍾意講嘢。」他笑言自兩人甚少在台上合作，認真考慮逼對方跳舞。Kaho正式主演的電影只有《超神經械劫案下》，答案呼之欲出。

兩人受訪時，Kaho坦言跟神秘男歌手經常見面，「在台上盡量唔展露出嚟，唔想令陳蕾低俗咗。」陳蕾卻表示預了放下氣質，「我期待同佢一齊低俗，因我的歌較嚴肅，私底下冇機會展現這一面。」不過，她亦補充指大家不算相熟，「我都想保持女孩子的形象，唔想失禮人！」問到神秘歌與嘉豪相比，哪位較靚仔，她答得很得體，「各有特色，很主觀。」

跳另類辣身舞

Kaho就認真表示，希望與靚仔歌手一齊在台上跳舞：「我有誠意想排舞一齊表演，我跟他都頗襯。因為我有少少懷念跟MC跳舞，好耐都冇同人一齊跳。」陳蕾則表示不介意做他舞伴，她建議：「我坐著，你摸摸凳椅營造氣氛，但千萬不要摸落嚟呀！」問到何時正式推出合唱歌，兩人就表示未必趕得及，又擔心神秘男歌手投訴。其間MC(張天賦)搞笑地亂入，不過聽聞要跳舞，拋下一包「I am sorry.」就行開。

前晚陳蕾開live期間，有fans自稱想𠝹手，似乎打算做傻事，陳蕾即時暫停直播慰問，她回應指：「知道佢平安無事，知有好多歌迷一齊關心佢，OK嘅。」身旁的Kaho投訴陳蕾沒關心他，卻被對方踢爆跟常已讀不回，「大家拿電話出來，就知誰不愛覆message！」