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娛樂
2024-05-25 08:00:00

陳蕾洪嘉豪攜手與「頭腦慢」靚仔歌手開騷 Kaho劇透：同我拍過電影(有片)

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陳蕾和洪嘉豪(Kaho)，將於年底攜手開show。(陳奕釗攝)

陳蕾和洪嘉豪(Kaho)，將於年底攜手開show。(陳奕釗攝)

陳蕾和洪嘉豪(Kaho)今年分別完成首個紅館個唱後，將於年底攜手與一位神秘男歌手組成鐵三角開show。兩人昨日(24) 在沙田出席《KATCH OUR LIFE記者會，齊齊劇透隱藏歌手的身份，陳蕾指對方顏值相當高兼零死角，Kaho自言曾與對方合作拍電影，「靚仔嚟，頭腦比較慢，但一樣鍾意講嘢。」他笑言自兩人甚少在台上合作，認真考慮逼對方跳舞。Kaho正式主演的電影只有《超神經械劫案下，答案呼之欲出。

陳蕾和洪嘉豪(Kaho)將於年底與一位神秘男歌手開show。(陳奕釗攝) 陳蕾和洪嘉豪(Kaho)，將於年底攜手開show。(陳奕釗攝) 陳蕾型格十足。(陳奕釗攝) 洪嘉豪於沙田出席《Katch Our Life》記者會。(陳奕釗攝) 洪嘉豪於沙田出席《Katch Our Life》記者會。(陳奕釗攝) 洪嘉豪與魏浚笙在電影《超神經械劫案下》合作。

期待一齊低俗

兩人受訪時，Kaho坦言跟神秘男歌手經常見面，「在台上盡量唔展露出嚟，唔想令陳蕾低俗咗。」陳蕾卻表示預了放下氣質，「我期待同佢一齊低俗，因我的歌較嚴肅，私底下冇機會展現這一面。」不過，她亦補充指大家不算相熟，「我都想保持女孩子的形象，唔想失禮人！」問到神秘歌與嘉豪相比，哪位較靚仔，她答得很得體，「各有特色，很主觀。」

陳蕾於沙田出席《Katch Our Life》記者會，拍照期間MC和Kaho亂入。(陳奕釗攝) 陳蕾於沙田出席《Katch Our Life》記者會，拍照期間MC和Kaho亂入。(陳奕釗攝) 陳蕾於沙田出席《Katch Our Life》記者會，拍照期間MC和Kaho亂入。(陳奕釗攝) 華納一眾歌手將於明年初舉行音樂會 Zpecial 出席《Katch Our Life》音樂會記者會。(陳奕釗攝) Moon Tang出席《Katch Our Life 音樂會》記者會。(陳奕釗攝) Moon Tane出席《Katch Our Life 音樂會》記者會。(陳奕釗攝) 張蔓姿出席《Katch Our Life 音樂會》記者會。(陳奕釗攝) 歸綽嶢。 歸綽嶢Nancy出席《Katch Our Life》記者會。 Dear Jane將於明年初與海外組合開show。(陳奕釗攝) 華納3寶陳蕾、MC張天賦與洪嘉豪同場必有笑料。(陳奕釗攝) 「華納3寶」陳蕾、MC張天賦與洪嘉豪同場必有笑料。(陳奕釗攝) 眾人讓位給Moon Tang發言，場面搞笑。(陳奕釗攝)

跳另類辣身舞

Kaho就認真表示，希望與靚仔歌手一齊在台上跳舞：「我有誠意想排舞一齊表演，我跟他都頗襯。因為我有少少懷念跟MC跳舞，好耐都冇同人一齊跳。」陳蕾則表示不介意做他舞伴，她建議：「我坐著，你摸摸凳椅營造氣氛，但千萬不要摸落嚟呀！」問到何時正式推出合唱歌，兩人就表示未必趕得及，又擔心神秘男歌手投訴。其間MC(張天賦)搞笑地亂入，不過聽聞要跳舞，拋下一包「I am sorry.」就行開。

前晚陳蕾開live期間，有fans自稱想𠝹手，似乎打算做傻事，陳蕾即時暫停直播慰問，她回應指：「知道佢平安無事，知有好多歌迷一齊關心佢，OK嘅。」身旁的Kaho投訴陳蕾沒關心他，卻被對方踢爆跟常已讀不回，「大家拿電話出來，就知誰不愛覆message！」

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