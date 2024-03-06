陳蕾演唱會｜兌現承諾請《造星V》學員做嘉賓 哽咽談堅持請Nathan：我在意身邊人感受多於外界聲音(有片)

陳蕾一連4場的紅館處女個唱《念》昨晚(5日)舉行尾場，她於完show後受訪分享感受，自言向來是理性的人，只因粉絲大叫「多謝陳蕾」並舉起手幅，感動不已才落淚。談到有甚麼可跟下月首開紅館騷的洪嘉豪分享時，她自爆閉關時期也有打機，「唔可以為咗演唱會冇咗人生，要保持身心健康、人係愉快，我都唔可以成日練歌，都有打下機，除咗苦練結他，都有好好地娛樂。」談到演唱會可有part 2時，她打趣可跟洪嘉豪開talk show，但只要對方吹「Dida」(嗩吶)，不准說話。

首次開紅館演唱會便廣獲好評，連「明哥」黃耀明也入場欣賞兼大讚，「觀眾都很愛你，未來是屬於你的」；不過，也有網民廣傳她的失誤片段，大力抨擊。陳蕾於頭場曾表示，寧願擁抱瑕疵，都不想靠科技交出「完美」表演，她直言有人提議利用技術令演唱會更完美，她確曾有一刻動搖，「後期都係想靠自己努力學唱歌，想睇到自己進步，唔想開外掛，我希望自己嘅第一名，係自己努力練返嚟，而唔係開外掛得返嚟，絕對會有唔完美嘅地方，擁抱自己不足。」她自言已努力練結他、學唱歌又學彈琴，自評演唱會有80分，「我覺得自己因為呢個show成長咗，有進步。」不過，在家中練歌時曾chok親頸，要睇物理治療：「同朋友講都有少少樣衰，但你試下聽陳蕾嘅《慌》，就知郁動有幾大。」

硬咽回應堅持請Nathan上台

陳蕾連續4晚都請師妹張蔓姿彈琴，以及《全民造星V》學員陳鎮亨(亨仔)、卓金樂(Kim)、魏念恩(Nathan)和符紀男(Tiger Fu)合體夾Band做嘉賓，演繹《伸縮自如的愛》，尾場是亨仔27歲生日，陳蕾大爆亨仔要大家跟他一起倒數：「噚日個傻仔喺走廊捉實我哋話『仲有一分鐘咋！』之後Happy Birthday to me！」對於請《全民造星V》學員做嘉賓，原來是緣於一個承諾，陳蕾表示，拍MV時已表示若踏紅館開show，定會邀請四子一齊上台，作為蕾老師必須身體力行，兌現承諾。

不過，不少網民抨擊她邀請Nathan，陳蕾回應：「我覺得如果因為咁樣，對我有唔好嘅睇法，我都無可避免，我只能夠咁講，我真係認識佢嘅人，我知佢係一個點樣嘅男仔就得喇。我自己依然係好愛錫自己嘅學員，節目係一時，我好相信緣份，喺呢個時期各自有自己嘅難關，佢哋能夠認識到咁好能量嘅蕾老師，我都希望可以分更多嘅愛、陪伴、關懷，話畀佢哋知，老師喺度。」

陳蕾直言早料外界反應，Nathan之事確曾引起極大迴響，她一度哽咽表示，「我在意真實存在喺我身邊嘅人嘅感受，多過外界我唔認識嘅面孔，我希望身體力行，去話畀真實存在喺我身邊、好重要嘅家人、朋友、同事知，我係一個會兌現承諾嘅人，我想話畀大家知，如果我當你係朋友，我會好大力嘅方式表達我嘅支持、祝福同擁抱。」她表示Nathan很顧及別人感受，曾猶豫應否上台，「佢第一時間係怕影響到我，我覺得唔緊要，我在意身邊嘅人感受，係我問佢有冇呢個勇氣，『如果你ready，唔使怕影響到我，蕾老師比你想像中強大。』」