陳蕾演唱會｜因「多謝陳蕾」四個字淚崩 心痛多人靠《念》得生存力量

陳蕾一連4場的紅館處女個唱《念》，今晚(5日)舉行尾場，不少圈中好友都捧場，包括「機友」岑寧兒、陳詠謙、MC張天賦、周柏豪、ERROR的肥仔梁業(Fatboy)、ToNick、鄧小巧、小塵埃、張蔓莎、Eddy@Zpecial、森美及謝茜嘉等。
演唱會於8時35分展開，跟以往3場一樣，身穿恍似染血服飾的陳蕾，以《我想和你好好的》打頭陣，之後演繹《荒島之幻象》、《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》。
全場大唱「繼續下流」
當陳蕾唱出《妖治時代》時，巨型鬼怪裝置在台上出現，不少觀眾開始情緒高漲。其後演繹《以正義之名》，更全場觀眾起立。輪到之後的《下流社會》，陳蕾向台下遞咪，觀眾隨即接力大唱「繼續下流、繼續下流」，全場high爆。而進入《熒光》環節時，觀眾亮起手機燈隨節拍揮動，現場一片燈海，場面壯觀。
身體力行支《造星V》囝囝：節目是一時，友誼是一世
當陳蕾唱《伸縮自如的愛》時，請《全民造星V》學員ROVER的陳鎮亨(亨仔)和卓金樂(Kim)、符紀男(Tiger Fu)和退賽後久未露面的魏念恩(Nathan)以band形式伴奏，陳蕾大爆亨仔今日是壽星仔，笑指她生日彈keybroad特別正。唱畢歌曲後，陳蕾享受全場逾20秒的歡呼聲，並自爆：「第一晚上紅館已經要罰錢，罰晒喺講嘢度」，接著她多謝4子連續4晚擔任嘉賓，她表示「節目是一時，友誼是一世」，要身體力行支持學員。縱使及後有網民批評，不應請來早前是非纏身的Nathan，但陳蕾仍然堅時火。
陳蕾遠望觀眾席，表示看到從廣州來睇show的爸爸向她揮手say hi，接著又表示要特別多謝一班中學同學來睇show，其中一位剛剛去完廁所回來，「飛十幾個鐘返嚟睇我騷，竟然去咗廁所！」她感激對方特地從美國回港支持，又自爆讀中學時零用錢不多，全靠這位同學借遊戲機「NDS」給她，讓她練成打機絕技。她特別提到在歌單中應導演要求唱一首在迷失是聽的歌，她笑指迷失時通聽自己的作品，但最後選唱了台灣歌手廖文強的《其實沒那麼寂寞》，「2014年、2015年都十分迷惘，希望將迷惘時陪伴我嘅歌送畀你哋。」
心痛很多歌迷需要《念》
當陳蕾唱《JM單身9》和《屈機》時，收到歌迷很有心思的禮物，她繼續長氣講多謝名單，今次更講約38分鐘，其間介紹吹嗩吶的樂手時，又揶揄懂吹嗩吶的洪嘉豪。她半說笑指有點傷心，因沒有太多人留意她的結他solo，「其實呢part練得最辛苦，練到手指爛晒，但被人問我係咪咬手指！」當準備唱《凡星》前，陳蕾突然有感而發，「最近有好多朋友講，我接受咗好多人嘅負，尤其係出咗《念》隻歌，收到好多人inbox，原來有咁多人想離開呢個世界，佢哋不同多謝我出咗呢隻歌，好心痛原來咁多人咁需要呢隻歌。」她續指如果歌曲能給大家力量，是創作的最大原意，「唔係個個都有力量接住別人嘅負，如果我有呢個力量，好願意將這力量傳俾大家，但我唔會俾晒力量你哋，因為要留俾自己，否則沒力量創作我的歌，但我會同你哋一齊分享。」
當她唱《凡星》時，再提到歌詞「只要找對地方，誰人都可發光」，她寄語大家多擁抱和欣賞自己，別要抱著怕失去的心，她再次多謝演唱會團隊和嘉賓，「我想身體力行話俾大家知，當我信任一個人和支持一個人，我就係會咁做，我希望身邊所有朋友，完完全接收我最真誠嘅愛。」當她看到歌迷舉起手幅大叫「多謝陳蕾」時即淚崩，並多次以用紙巾抹眼淚，喊住唱《凡星》。在encore時段唱完《夢中人》至晚上11時58分完騷。