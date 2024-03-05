陳蕾演唱會｜因「多謝陳蕾」四個字淚崩 爆喊唱《凡星》 (持續更新)

陳蕾一連4場的紅館處女個唱《念》，今晚(5日)舉行尾場，不少圈中好友都捧場，包括「機友」岑寧兒、陳詠謙、MC張天賦、周柏豪、ERROR的肥仔梁業(Fatboy)、ToNick、鄧小巧、小塵埃、張蔓莎、Eddy@Zpecial、森美及謝茜嘉等。

演唱會於8時35分展開，跟以往3場一樣，身穿恍似染血服飾的陳蕾，以《我想和你好好的》打頭陣，之後演繹《荒島之幻象》、《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》。

全場大唱「繼續下流」 當陳蕾唱出《妖治時代》時，巨型鬼怪裝置在台上出現，不少觀眾開始情緒高漲。其後演繹《以正義之名》，更全場觀眾起立。輪到之後的《下流社會》，陳蕾向台下遞咪，觀眾隨即接力大唱「繼續下流、繼續下流」，全場high爆。而進入《熒光》環節時，觀眾亮起手機燈隨節拍揮動，現場一片燈海，場面壯觀。