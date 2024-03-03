陳蕾演唱會｜瞓棺材帶出「向死而生」主題 陳蕾感激人生低潮 請《造星V》囝囝做嘉賓

陳蕾(Panther)出道14年終於首踏紅館舉行個人演唱會，一連四場的《念》演唱會昨晚(2日)開鑼，一頭銀髮的陳蕾戴著白色如婚紗的頭飾坐在十字架棺木造型鋼琴前登場，自彈自唱一曲《我想和你好好的》為個唱掀序幕，帶觀眾經歷一場「向死而生」的旅程，歷過死亡、熬過困惑迷惘後，抓住一念，好好生活。陳蕾請來《全民造星V》囝囝陳鎮亨(亨仔)、卓金樂(Kim)、Tiger(符紀男)和退賽後久未露面的Nathan(魏念恩)擔任嘉賓。在encore時段，陳蕾自彈自唱昔日busking經常選唱的王菲作品《夢中人》，她坦言諗過放棄音樂，但感激人生每個低潮。

演唱會以「向死而生」為主題，分成「死、惑、念、生」及「能屈能伸」五個部分。唱畢《我想和你好好的》後，陳蕾爬到鋼琴上高高站著除去頭紗，配合假槍聲的音效，中槍滿身鮮血，畫面一轉，她穿著染血長裙躺在琴上的棺材內，以沾污血雙手拿著咪高峰唱出《荒島之幻像》，接著陳蕾在巨型鬼怪裝置的舞台背景下，唱出《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》，完結「死」部分。 為保持主題訊息的連貫性，陳蕾一直沒有說話，接連唱出《慌》、《旁觀有罪》、《以正義之名》等迷失困惑的歌曲，直至唱到第10首歌《你快樂嗎？》時，張蔓姿以嘉賓身份彈琴為陳蕾伴奏。穿過困惑後，她換上綠色貼身長裙及，唱出《神的不在場證明》、《熒光》和演唱會主題曲《念》和《出走》，帶出抓住一念的訊息。繼而她換上充滿少女味的紅白長裙，唱出《Run away》、《窮人的薔薇》、《世界與你無關》、《娛樂人生》、《相信一切是最好的安排世界與你無關》等寄語好好生活的歌曲。

《造星V》Nathan現身 當唱《伸縮自如的愛》時，4位曾參與MV演出的《造星V》囝囝以樂隊形式現身，亨仔彈琴、Kim彈bass、Tiger彈結他，自退出10強比賽久未露面的Nathan打鼓，全場報至熱烈掌聲。唱畢此歌後，陳蕾終於開口說話，她首先多謝四子，笑言好陰功，四子仍沒太多表演經驗就突然踩上紅館舞台，「我剛才出場彈第一首歌，都手震，他們真係特登練，我真係有點感動。」接著她分享頭場演出的感受，整晚演出如心流狀態，好享受每個時刻，「瑕疵一定有，但我會擁抱所有瑕疵，人性嘛！」繼而她唱出為Jer(柳應廷)作曲的《JM單身9》，為觀眾帶來全新編曲的版本。