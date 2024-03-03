陳蕾演唱會｜首踏紅館高呼「第一場Good Show！」　鄧麗欣洪嘉豪等現身支持

出道14年的陳蕾（Panther），終於首踏紅館舉行一連四場《念》演唱會。演唱會一開始陳蕾已經把《念》推上高潮，一頭銀髮、戴著白色如婚紗頭飾的陳蕾，坐在十字架棺木造型鋼琴前登場，自彈自唱一曲《我想和你好好的》為個唱揭開序幕，觀眾心神完全給她的歌聲震懾，嘩嘩聲、掌聲、叫喊聲響徹紅館。
出現大型鬼怪裝置
《我想和你好好的》後，陳蕾爬到鋼琴上高高站着除去頭紗，告訴大家人生就像《荒島之幻像》，畫面一轉爆炸聲響起，她連人帶血躺在琴上唱歌，影像把歌詞活生生呈現到觀眾面前，失血中的傷口，沾污了血拿著咪高峰的雙手，讓歌迷嘆為觀止，尖叫聲雷動。
緊接陳蕾再一口氣唱出《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》，期間舞台上又出現大型鬼怪裝置，讓畫面帶領大家進入她的音樂世界。當陳蕾於台上高呼：「第一場Good Show！」 更令現場氣氛熾熱提升。
成龍、張敬軒也有送上花牌
是次演唱會由《死》、《惑》、《念》、《生》及《能屈能伸》四大部分組成，當中「念」是一種由心而發的相信，有「念」便會形成一種強大的力量，每一個人都其實是向死而生，每活一天，就少一天，這是無人能逃避的事。漆黑中，只有相信，才能成為自己的光繼續勇敢前行。
陳蕾的首場個唱，好友洪嘉豪、Nancy Kwai（歸綽嶢）、梁祖堯、鄧麗欣、泳兒、王君馨、余香凝、廖子妤與男友「小野」盧鎮業、胡卓希等圈中好友，均有到場支持。另外，成龍、張敬軒、容祖兒、林盛斌、泳兒、樂隊ROVER聯同KC和Tsoul及「星光一班」等也有送上花牌。
陳蕾《念》演唱會歌單
1. 我想和你好好的
2. 荒島之幻像
3. 不想回家
4. 娑婆
5. 妖治時代
6. 慌
7. 旁觀有罪
8. 以正義之名
9. 下流社會
10. 你快樂嗎？ w/ 張蔓姿鋼琴
11. 當我迷失時聽著的歌
12. 其實沒那麼寂寞 （國）
13. 沙門
14. 神的不在場證明
15. 熒光
16. 念
17. 出走
18. Run Away
19. 青年危機
20. 窮人的薔薇
21. 世界與你無關
22. 娛樂人生
23. 相信一切是最好的安排
24. 伸縮自如的愛 w/ 造星仔仔 (Kim,Tiger,Nathan,亨仔）
25. JM單身9
26. 屈機
Talk
27. 凡星
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈