陳蕾紅館《念》個唱11月原汁原味搬澳門舞台 優先訂票火速爆滿

演唱會以歌曲、舞台效果貫穿主題，呈現出的陳蕾式人生哲學令觀眾震撼，甚至想再看一次細味反思，問到是澳門演唱會內容是份與香港一樣，陳蕾說：「知道當時有啲朋友買唔到飛，亦有想睇多之，所有基本上係原汁原味將《念》由紅館帶到澳門，同時亦正和導演溝通，想加入剛推出嘅新歌《五瓣玫瑰》，以再突顯『向死而生』主題。」