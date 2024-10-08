陳蕾紅館《念》個唱11月原汁原味搬澳門舞台 優先訂票火速爆滿

陳蕾今年首次踏上紅館舉行一連四場《念》演唱會，好評如潮，現決定原汁原味搬到澳門舞台，於11月30日假威尼斯人綜藝館舉辦《陳蕾澳門演唱會2024《念》，昨日(7日)優先訂票開已火速爆滿，門票將於下周二(15日)公開發售。
演唱會以歌曲、舞台效果貫穿主題，呈現出的陳蕾式人生哲學令觀眾震撼，甚至想再看一次細味反思，問到是澳門演唱會內容是份與香港一樣，陳蕾說：「知道當時有啲朋友買唔到飛，亦有想睇多之，所有基本上係原汁原味將《念》由紅館帶到澳門，同時亦正和導演溝通，想加入剛推出嘅新歌《五瓣玫瑰》，以再突顯『向死而生』主題。」
陳蕾這次首個澳門個人演唱會，假新裝修的威尼斯人完成的綜藝館舉行，對於演唱會優先訂票全數售罄，陳蕾興奮表示，「冇諗過大家咁好反應，因為之前到澳門做嘅，都係一啲較細嘅音樂會，但今次場地喺威尼斯人綜藝館，場館不但剛重新裝修完，未有人去過，大家只知道座位多咗、音響設備加強咗，所以好開心聽到今日優先訂票好成績，多謝今日買飛嘅每位，承諾到時會出百二分力做到最好，。」
陳蕾澳門演唱會2024 《念》
主辦單位 ：棋人娛樂
唱片及經理人公司 ：香港華納唱片有限公司
協辦單位 ：光尚娛樂、寶輝娛樂、小金鹿娛樂
演出日期：2024年11月30日（星期六）
演出時間：8PM
演出地點：威尼斯人綜藝館
門票價格：HKD$1,388 | $1,088 | $888 | $688 | $488
公開發售日期及時間：10月15日中午12時
售票平台 ：金光票務
合作夥伴 ：澳門威尼斯人