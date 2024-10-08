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娛樂
2024-10-08 13:06:02

陳蕾紅館《念》個唱11月原汁原味搬澳門舞台 優先訂票火速爆滿

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陳蕾將於11月30日舉行澳門演唱會2024 《念》。

陳蕾將於11月30日舉行澳門演唱會2024 《念》。

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陳蕾今年首次踏上紅館舉行一連四場《念》演唱會，好評如潮，現決定原汁原味搬到澳門舞台，於1130日假威尼斯人綜藝館舉辦《陳蕾澳門演唱會2024《念》，昨日(7)優先訂票開已火速爆滿，門票將於下周二(15)公開發售。

陳蕾想加入剛推出嘅新歌《五瓣玫瑰》，以再突顯『向死而生』主題。

陳蕾想加入剛推出嘅新歌《五瓣玫瑰》，以再突顯『向死而生』主題。

演唱會以歌曲、舞台效果貫穿主題，呈現出的陳蕾式人生哲學令觀眾震撼，甚至想再看一次細味反思，問到是澳門演唱會內容是份與香港一樣，陳蕾說：「知道當時有啲朋友買唔到飛，亦有想睇多之，所有基本上係原汁原味將《念》由紅館帶到澳門，同時亦正和導演溝通，想加入剛推出嘅新歌《五瓣玫瑰》，以再突顯『向死而生』主題。」

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陳蕾想將『向死而生』主題的紅館演唱會，原汁源味搬到澳門舞台。 陳蕾想將『向死而生』主題的紅館演唱會，原汁源味搬到澳門舞台。

陳蕾這次首個澳門個人演唱會，假新裝修的威尼斯人完成的綜藝館舉行，對於演唱會優先訂票全數售罄，陳蕾興奮表示，「冇諗過大家咁好反應，因為之前到澳門做嘅，都係一啲較細嘅音樂會，但今次場地喺威尼斯人綜藝館，場館不但剛重新裝修完，未有人去過，大家只知道座位多咗、音響設備加強咗，所以好開心聽到今日優先訂票好成績，多謝今日買飛嘅每位，承諾到時會出百二分力做到最好，。」

陳蕾將於11月30日舉行澳門演唱會2024 《念》。

陳蕾將於11月30日舉行澳門演唱會2024 《念》。

陳蕾澳門演唱會2024 《念

主辦單位 ：棋人娛樂

唱片及經理人公司 ：香港華納唱片有限公司

協辦單位 ：光尚娛樂、寶輝娛樂、小金鹿娛樂

演出日期：20241130日（星期六）

演出時間：8PM

演出地點：威尼斯人綜藝館

門票價格：HKD$1,388 |  $1,088 |  $888 | $688 |  $488

公開發售日期及時間：1015日中午12

售票平台 ：金光票務

合作夥伴 ：澳門威尼斯人

 