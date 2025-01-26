陳蕾 MC張天賦 為《Katch Our Life WARNER! GO!》演唱會閉關

陳蕾為了2月15日在亞博舞台舉行《Katch Our Life WARNER! GO!》的演唱會，她則表示希望能「閉關」練歌，並尋找靈感，她提到：「過去一年都很忙，沒甚麼時間在家靜下來，這次可以好好把握機會在家寫歌，還能思考未來的方向！這次的音樂會有很多Medley要唱，記住的歌詞非常多，還有舞台走位的安排，難度可能超過自己的演唱會。」
MC張天賦表示，為了這次音樂會不敢鬆懈，甚至揚言過年要戒油：「因為過年期間會吃很多油炸食品，但這次音樂會和新年太近，我怕吃太多會影響聲帶，所以今年就『清清地』過年。」他透露，這次音樂會中所有女歌手都會跳舞，Dear Jane和Zpecial還會進行crossover，令人期待。
在早前的公司活動中，團隊玩了一個畫畫遊戲，要求大家畫出心中理想的歌手形象。洪嘉豪抽中畫師妹moon tang，他笑言「三秒鐘」就畫完，因為對方「太細粒」，很容易完成！張蔓姿則把陳蕾畫成「士多啤梨」，並稱對方在台上永遠發光。大家的畫風都相當「獨特」，但Nice@Dear Jane畫的Zpecial成員煒賢最為神似，將對方的肌肉表露無遺。
這次《Katch Our Life WARNER! GO!》不僅是華納唱片的一次盛事，更是各位歌手展示才華的絕佳平台，無疑會成為樂迷們難忘的回憶。期待著這一場融合多元音樂風格的精彩表演。