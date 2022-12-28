陳蕾X岑寧兒演唱會｜岑寧兒自爆開騷練打機 陳蕾先輸後贏唱《First Love》送驚喜

陳蕾和岑寧兒聯同合唱團演唱《We Wish You AMerry Christams》樂會揭開序幕。(鍾式明攝)

陳蕾(Panther)與岑寧兒(Yoyo)於九展Star Hall舉行5場的「PANTHER X YOYO：We Wish You A Warm Winter」，昨晚(27日)圓滿結束，陳蕾的同門好友洪嘉豪(Kaho)和陳凱詠(Jace)也有入場支持。一連4日的5場騷，兩人在encore環節於台上打機大比拼，勝者可獲得唱歌機會，充滿自信的陳蕾特地為此環節苦練日文唱宇多田光的《First Love》，昨晚尾場先輸後勝，兩人各勝一場。不過，陳蕾可說是輸家，之前4場Yoyo贏3場，在5場騷裡只有兩次獻唱機會。尾場她們兩度encore，最後以林家謙的《doodoodoo》為演唱會劃上句號。

一日踩兩場 仲要交換禮物 兩人完騷後受訪，Yoyo表示兩人合作才答應這安排，起初以為一人唱一半，但我倆都想把屋機會跟對方合唱，結果是兩人有75%站台演出，陳蕾更數過各人只有6首歌的時間讓聲帶休息，會否想加多些場次？Yoyo如果可休息相信可應付。昨日一連唱兩場，她們異口同聲表示全新體驗，兩場之間僅有一小時休息，兩人更用來與樂手交換禮物，陳蕾自認「實際型」，以口罩及自動擦鞋機作禮物，換來聖誕Lego，Yoyo則送了太陽眼鏡，換回清酒杯。

願賭服輸不讓賽 兩人在台上自爆，私下很少音樂交流，反而經常相約打機，陳蕾大爆Yoyo在黑雨警報下，錄完音仍堅持到她家裡打機。由於音樂與打機都是共同嗜好，索性安排在encore時段玩Mario Kart，Yoyo笑指難得找到歌手願意陪她開騷期間打機，「仲要願賭服輸喎！」慘變輸家的陳蕾大爆Yoyo開騷前仍在練打機，Yoyo反問，「冇話唔淮練車？你咁勁梗係要練！」她自言為免輸得太難看才練習，兩人堅稱沒有讓賽：「我哋都係天蠍座，係唔會讓賽，贏咗都唔開心。」她們希望下年約大家去大阪玩Mario Kart。