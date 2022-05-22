陳蕾xToNick演唱會｜恆仔集氣為患病父親打氣 全場歌迷喊叫「恆爸加油」

陳蕾和樂隊ToNick昨晚(21日)在西九文化區竹翠公園舉行戶外音樂會。兩大熱血單位先後以《娛樂人生》和《好想拯救地球》為音樂會掀序幕，全場逾四千位觀眾隨即站立，氣氛高漲。

早結 淵源

陳蕾和ToNick首次同台開騷，其實陳蕾與ToNick主音恆仔早有淵源，當陳蕾準備唱《你快樂嗎？》前，她公開恆仔在排練期間，教她用6分鐘以「氣炸鍋」炮製流心溫泉蛋的秘技，她自爆學懂這獨門秘方後，在4日內吃了兩盒蛋，不過，陳蕾開心分享食蛋經驗，卻被恆仔怪責她踢爆獨門秘方，「這方法我研究了很久，本來打算拍片放在網上頻道分享。」然後，恆仔以鋼琴自彈自唱陳蕾的《你快樂嗎？》，他娓娓道出一段不為人知的故事，當年陳蕾與他分享此歌Demo，他十分欣賞她勇於反問自己內心的心情，並以音樂刻劃出來，促成他們首次合作，就是由恆仔執導《你快樂嗎？》的MV。