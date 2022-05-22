陳蕾xToNick演唱會｜恆仔集氣為患病父親打氣 全場歌迷喊叫「恆爸加油」

陳蕾和樂隊ToNick昨晚(21日)在西九文化區竹翠公園舉行戶外音樂會。兩大熱血單位先後以《娛樂人生》和《好想拯救地球》為音樂會掀序幕，全場逾四千位觀眾隨即站立，氣氛高漲。
早結淵源
陳蕾和ToNick首次同台開騷，其實陳蕾與ToNick主音恆仔早有淵源，當陳蕾準備唱《你快樂嗎？》前，她公開恆仔在排練期間，教她用6分鐘以「氣炸鍋」炮製流心溫泉蛋的秘技，她自爆學懂這獨門秘方後，在4日內吃了兩盒蛋，不過，陳蕾開心分享食蛋經驗，卻被恆仔怪責她踢爆獨門秘方，「這方法我研究了很久，本來打算拍片放在網上頻道分享。」然後，恆仔以鋼琴自彈自唱陳蕾的《你快樂嗎？》，他娓娓道出一段不為人知的故事，當年陳蕾與他分享此歌Demo，他十分欣賞她勇於反問自己內心的心情，並以音樂刻劃出來，促成他們首次合作，就是由恆仔執導《你快樂嗎？》的MV。
恆仔父親患病 無法撐場
其後，恆仔演唱《再見止痛藥》前表示，家人從未試過不到現場看他的演出，但近日父親身體不適，雖已盡力令自己健康，但仍無法親來撐場，恆仔即時要求在場觀眾為他的爸爸打氣說：「我因為要準備這次演出已很久沒有見爸爸，可否幫我拍下來給爸爸看，大家可以一起說一聲『恆爸加油嗎』。」全場觀眾即時為恆爸打氣，令恆仔感動得跪下答謝觀眾：「多謝，大家都要加油，多謝你們。」
最後，兩個單位在歌迷高呼安歌下合唱《長相廝守》，為演唱會畫上句號。