陳豪同場有曾比特JC唔敢獻聲 Sammi壓軸出場超驚喜

陳豪、鄭秀文 (Sammi)、Joey Tang (鄧建明)、曾比特 (Mike)、JC陳詠桐今日現身馬場活動。陳豪在活動上更親自為來賓分別以咖啡雞尾酒及茶調製多款雞尾酒，並即場分享咖啡心得及示範手沖咖啡。

曾比特打頭陣演出，演繹林志美《初戀》、陳奕迅《黃金時代》及首次公開演出他的全新R&B國語歌曲《Talk to me》。JC陳詠桐接力出場，靚聲實力演繹王菲《夢中人》、葉蒨文《乾一杯》，並演唱經典大熱國語歌《說散就散》。其後到Joey Tang與曾比特合唱表演，氣氛高漲，震撼全場！曾比特心情興奮表示：「首次同Joey哥合唱，好開心又緊張，期待咗好耐。」Joey Tang則大讚曾比特專業又投入。

壓軸有 Sammi 霸氣登場，唱出首本名曲《眉飛色舞》及《終身美麗》，將全場觀眾的熱烈情緒推向巔峰。Sammi對於有粉絲特意由內地及海外趕來馬場為見她一面感到十分感激，她對於每次表演都不留餘力，希望為觀眾帶來最好的體驗。