陳豪自認慳家爆大仔最孤寒 樂基兒返港狂掃美食

陳豪、樂基兒(Gaile)、丁子朗、麥玲玲、現役香港足球員陳肇鈞及前香港足球先生陳肇騏 (陳七)等，今日到灣仔出席卡士乳酪發布會。陳豪更獲卡士乳酪封為香港的001號VIP，他表示每次返內地都會大手購入卡士乳酪，現在可以在香港也買到，感到好開心，他稱家中3位小朋友都喜愛該品牌。「存放的溫度對於保持乳酪的品質好重要，卡士在20多年前品牌成立時，已經開始自建冷鏈物流體系，每一架車都嚴格監控溫度，保證全程維持在2至6度，加上全部產品無添加色素香精及防腐劑，令我放心讓小朋友食用，好味又健康。」

陳豪教整 乳酪杯

陳豪在活動上即場示範炮製私藏食譜「原態乳酪層層果浪杯」，細心向Gaile講解製作步驟，她亦專心從旁學習和製作，引得全場嘴饞。Gaile表示有飲用乳酪飲品的習慣，家中長期備有杯裝乳酪，囝囝也會用作早餐或下午茶。

大仔最孤寒 二仔好慳家

二人在活動結束後接受訪問，他們表示在剛過去的農曆新年，帶小朋友四出拜年逗利是。陳豪笑言跟陳茵媺其實很苦惱究竟是否應該給小朋友很豐厚的利是，又稱3位小朋友不會把利是錢上繳父母，他說︰「佢哋會計數，佢哋有自己銀包，開始俾佢哋學理財，佢哋去旅行都係用自己錢包！」他透露大仔最孤寒，但會為自己買好的東西，買之前更會比較及格價；而二仔就最節儉，買東西時只會揀便宜的款式；囡囡就甚麼都買，最愛買糖。