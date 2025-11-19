陳豪觀塘咖啡店結業有原因 強調生意仲頂得住

《萬千星輝賀台慶》紅地毯於下午6時在電視廣播城隆重舉行。陳豪、馬國明、高海寧（高Ling) 一起亮相紅地氈環節，提到現場一眾女星以性感的打扮登場，陳豪回應：「始終都要觀眾嘅角度為主，最緊要多嘢睇，冇嘢睇就唔好睇。」高Ling則笑說：「佢哋習慣㗎！眼中同心中只有老婆。」

高Ling分享今晚將會在台慶舞台獻唱，並表示：「我喺出邊登台都有唱歌，台慶就真係未試過，都會緊張，主要係講傳承。」講到會否在表演期間感動到喊，高Ling笑說：「嗰啲留返俾張振朗，佢好容易感動，係一個感性嘅人。」