陳豪觀塘咖啡店結業有原因 強調生意仲頂得住

《萬千星輝賀台慶》紅地毯於下午6時在電視廣播城隆重舉行。陳豪、馬國明、高海寧（高Ling) 一起亮相紅地氈環節，提到現場一眾女星以性感的打扮登場，陳豪回應：「始終都要觀眾嘅角度為主，最緊要多嘢睇，冇嘢睇就唔好睇。」高Ling則笑說：「佢哋習慣㗎！眼中同心中只有老婆。」
高Ling分享今晚將會在台慶舞台獻唱，並表示：「我喺出邊登台都有唱歌，台慶就真係未試過，都會緊張，主要係講傳承。」講到會否在表演期間感動到喊，高Ling笑說：「嗰啲留返俾張振朗，佢好容易感動，係一個感性嘅人。」
Blooms Coffee捲結業潮？
陳豪創立的咖啡店「Blooms Coffee」位於觀塘apm分店近日被發現突然執笠， 他表示：「其中一間係結業，喺觀塘嗰度，原先嗰度都唔係一個正式嘅舖位，我特登攞嚟試，我同商場溝通過，佢哋打算拎返呢個位出嚟做其他嘢，我就覺得冇所謂！」
高Ling則表示：「最緊要銅鑼灣嗰間分店仲喺度。」陳豪回應：「嗰一間冇執笠嘅！」他強調尊重觀塘apm的決定，並表示：「至於其他嘅嘢keep住都穩定OK！」被問到現階段的生意情況，他直言：「整體上都OK，咖啡行業都支持到，唔算係高消費嘅產品，影響唔算太大。」