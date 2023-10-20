陳豪陳茵媺夫妻檔TVB劇開播　《羅密歐與祝英台》被批大量「致敬」炒埋一碟

TVB劇集《羅密歐與祝英台》已於周一（16日）開播，講述羅、祝兩大家族爭鬥百年，羅密歐（周嘉洛飾）與茱麗葉（游嘉欣飾）卻一見鍾情；由於茱麗葉已有未婚夫，英喬（陳茵媺飾）毅然放生茱麗葉嘅抉擇，亦因此種下兩家大戰伏線。

《羅密歐與祝英台》其中一個必看賣點必然係陳茵媺相隔9年重返TVB，一人分飾兩角，又與老公陳豪夫妻檔拍攝。不過，劇情設定亦受到極大爭議，監製陳維冠被指疑似向唔同作品「致敬」。

陳茵媺相隔9年重返TVB

首先，《羅密歐與祝英台》被指抄襲，與27年前里安納度狄卡比奧經典電影《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》背景過份相似，僅將故事變得更現代化，例如將用劍決鬥換成槍、楊證樺於首集以Joker造型登場等等。