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娛樂
2023-10-20 19:15:04

陳豪陳茵媺夫妻檔TVB劇開播　《羅密歐與祝英台》被批大量「致敬」炒埋一碟

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《羅密歐與祝英台》劇照

TVB劇集《羅密歐與祝英台》已於周一（16日）開播，講述羅、祝兩大家族爭鬥百年，羅密歐（周嘉洛飾）與茱麗葉（游嘉欣飾）卻一見鍾情；由於茱麗葉已有未婚夫，英喬（陳茵媺飾）毅然放生茱麗葉嘅抉擇，亦因此種下兩家大戰伏線。

《羅密歐與祝英台》其中一個必看賣點必然係陳茵媺相隔9年重返TVB，一人分飾兩角，又與老公陳豪夫妻檔拍攝。不過，劇情設定亦受到極大爭議，監製陳維冠被指疑似向唔同作品「致敬」。

陳茵媺相隔9年重返TVB

首先，《羅密歐與祝英台》被指抄襲，與27年前里安納度狄卡比奧經典電影《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》背景過份相似，僅將故事變得更現代化，例如將用劍決鬥換成槍、楊證樺於首集以Joker造型登場等等。

監製陳維冠向其他作品致敬被指原來已早有前科，包括《新四十二章》海報設計被指與內地劇《一路繁花相送》雷同，連圖片搜尋亦自動出現《一路繁花相送》海報。

《殺手》被指與網絡小說《殺手世界》故事設定過於接近，但陳維冠強調其靈感來源係電影《這個殺手不太冷》。此外，《七公主》其中一段講述林夏薇買東西時對價錢固執嘅表情，指被認為抄襲外國喜劇片，但仍獲「最佳劇集」獎項認可。

「打工達人，敗犬女王。又銀魂。」

唔少網民都因《羅密歐與祝英台》疑抄襲問題議論紛紛，例如「比人睇得出咪致敬，睇唔出咪原創」、「抄後現代激情篇」、「四不像電視劇。將啲野亂咁炒埋一碟。」、「明抄John Wick」、「抄海岸村個金宣虎show嗰堆證」、「成套劇左抄又（右）抄學誇世代咁」、「打工達人，敗犬女王。又銀魂。」、「仲有啲場景又似電影龍虎門。」、「Tbb啲野抄襲有幾咁出奇」、「套劇九唔搭八 超尷尬」、「港版John wick」、「抄leonardo果套後現代激情篇?」及「搏人冇睇過其他戲就當自己原創」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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