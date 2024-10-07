陳豪183cm高變矮仔 到街市買雞被捕獲

陳豪主演的《企業強人》現正在無綫播出，日前他在劇集中需要用普通話跟劇中的員工溝通，但他就將「趙愷」說成「蕉凱」、「發展」說成「發剪」，整段對白又似唱出來多過讀出來，頓時為劇集釋出高度喜感。
他在內地為《企業強人》出席宣傳活動時，亦因將「善戰」說成「線煎」、「我會」說成「我愧」發放無限笑彈，在旁的張曦雯見狀即幫忙講回陳豪想要表達的正確意思，成功為活動炒熱氣氛。
陳豪趁住不用拍攝及宣傳，終於可以回歸做廿四孝老公及老竇。日前有網民在彩明街市一檔手撕雞的店外見到陳豪正手持一袋外賣㩒手機，並留言說︰「仲以為佢淨係飲咖啡 竟然會叫雞食！」然而拍攝的角度就令原本183cm高的陳豪變成小矮人，其餘網民留言問到︰「你係唔係好高，米八嘅人比你影得咁矮？」拍得該照片的人留言說︰「我係185高。」並認為陳豪一向飲開有品味的咖啡，感覺格格不入。
有網民分享與陳豪見面的經歷，大讚對方非常好人，「好多年前我夜晚係上環遇見過佢係超市買嘢，好街坊，T shirt短褲波鞋 。我叫咗佢一聲，佢回我Hi. 好nice.」、「之前接佢仔會黎黃竹坑食餐蛋麵」、「真人置地廣場見過，高度同外國啲Model一樣，仲要嗰陣男人味真係五尺都聞到」。