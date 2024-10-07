陳豪183cm高變矮仔 到街市買雞被捕獲

陳豪主演的《企業強人》現正在無綫播出，日前他在劇集中需要用普通話跟劇中的員工溝通，但他就將「趙愷」說成「蕉凱」、「發展」說成「發剪」，整段對白又似唱出來多過讀出來，頓時為劇集釋出高度喜感。

他在內地為《企業強人》出席宣傳活動時，亦因將「善戰」說成「線煎」、「我會」說成「我愧」發放無限笑彈，在旁的張曦雯見狀即幫忙講回陳豪想要表達的正確意思，成功為活動炒熱氣氛。