陳貝兒古裝Look獻唱《聲聲慢》 擺烏龍以為係李清照作品？

據知，是次《元宵晚會》跨媒體直播總接觸人次逾3.32億，貝兒的表演除了是當晚最高收視環節外，相關微博話題「#TVB將宣揚傳統文化貫穿到底#」亦勁吸逾6,300萬閱讀量，相當厲害。以往香港藝人亮相央視大型活動大部分都是獻唱普通話，貝兒今次打破傳統獻唱粵語實屬難得，難怪她笑指對於可在內地節目宣揚粵語文化感到光榮。

《聲聲慢》填詞人非李清照

貝兒微博留言：「《聲聲慢》是宋代女詞人李清照的作品，能夠在央視元宵晚會的舞台上用粵語把這首詞的意境演唱出來，非常難得又難忘！」Janis又在FB留言指是次表演暗藏三大越級挑戰：唱歌、古裝、演戲，並不忘為勇於不斷挑戰的自己打氣謂：「我同自己講：我一定會做好佢！當人哋都覺得你得嘅時候，自己更加冇理由懷疑自己。扎扎實實做好每一件事情，不斷咁突破自己，令自己變得多姿多彩。」

不過，貝兒演繹的《聲聲慢》，其實是大陸男歌手崔開潮於2017年的作品，歌詞中僅有兩句「尋尋覓覓 冷冷清清」是與李清照的《聲聲慢》的詞一樣。《聲聲慢》亦是DSE中文科十二篇範文之一。在央視節目片頭亦見到貝兒演繹的《聲聲慢》的作詞人名字，普通話版本是崔開潮，而粵語部份則是馮敏儀，但粵語版的歌詞亦有指是出自陳鈺海之手。至於此歌是否真的完全反映出李清照的《聲聲慢》，則有商榷之處。