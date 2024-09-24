陳貝兒花兩個月拍《無窮之路4》遇嚴峻考驗 逾50度高溫體驗大型朝聖熱死逾千人

陳貝兒在製作特輯中透露，攝製隊於沙特阿拉伯拍攝一年一度的大型盛事「麥加朝聖」期間，氣溫一度高達50多度，最終導致現場千多人熱死，她跟攝製隊在現場亦陷入瀕臨中暑狀態，就連攝影器材，也是每隔一至兩分鐘便要自動熄機「抖暑」，可想而知要完成整個拍攝有多困難；在現場披著長黑袍及黑頭巾，熱至滿臉汗珠的陳貝兒，事後憶述道：「我哋不停咁流汗，熱到暈咁滯，基本上係有瀕臨中暑嘅徵狀；加上拍攝朝聖嗰日現場人逼人，同埋我又著住黑袍，確係熱上加熱，我成身係濕晒。好彩有個好友善嘅穆斯林，佢即刻喺我臉上面噴水，同埋畀咗粒糖我。然後我哋啲（攝影）機，roll咗唔夠分零、兩分鐘，都已經全部overheat down晒機。」

打六針防霍亂

由於「麥加朝聖」現場人多擠逼，攝製隊完成拍攝後紛紛出現疑似中東呼吸綜合症等徵狀，但為了抓緊拍攝進度，攝製隊還是硬著頭皮繼續趕路及拍攝，相當專業。陳貝兒憶述當時情況謂：「我哋拍完朝聖之後大家就相繼病倒，係咁瘋狂地咳，又發冷又發燒咁，感覺就好似中咗covid咁，大家都係病住出發去歐洲。」經常周遊列國拍攝節目的陳貝兒，原來是次亦是第一次去非洲，為了安全問題，她出發前已打了五至六支針確保安全，包括破傷風、黃熱、傷寒及腦膜炎針等，而身處全世界最貧窮國家之一的馬達加斯加時，眾人雖然已相當小心翼翼，但仍敵不過馬達加斯加的超惡劣衛生環境，全軍肚瀉，有工作人員更一度驚現上吐下瀉情況，陳貝兒說：「其實我哋連擦牙都已經用支裝水，沖涼時又唔敢擘大個口同埋對眼，因為有人話如果當地啲水入咗身體入面，就會有機會患上霍亂。雖然我哋咁小心，但我哋個個最後都有肚屙，有啲同事仲上吐下瀉。」