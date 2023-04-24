陳連聯婚｜愛連詩雅夠蠢 陳家樂五音不全遭阿Bob勸勿做歌手

陳家樂與連詩雅(Shiga)今日(24日)結婚，他們的婚宴分中午及晚上兩場，中午的主要邀請圈中好友及同事為主。Shiga換上另一襲婚紗上陣，除了是大deep V外，更能突顯新娘的美腿，設計較早上的婚紗更佳。二人進場行一圈向來賓揮手，其後上台祝酒並致辭多謝大家到場，家樂在台上亦藉機多謝老闆楊受成及Mani霍汶希的栽培，而最意想不到是竟然大爆自己最愛「蠢女人」。

家樂在台上哽咽憶起初入行的片段，他說︰「入行近廿年，16歲參加新秀，好記得當時Mani問咗我一句說話，到而家都好記得，佢問我︰『你憑咩我要簽你！』當時我都問咗自己好耐，有啲乜嘢能力加入英皇，我同Mani講，我一定會努力，付出我所有努力，去得到你認同。開頭覺得自己乜都唔得，覺得自己係垃圾，但老闆(楊受成)俾咗好多機會我，好多謝你。」在旁的連詩雅不停掃背安慰。

當面話Shiga好蠢

接著他向家人及連詩雅的媽媽致謝，他搞笑說︰「我要多謝我屋企人，同Shiga媽媽，你湊大佢，令佢有一個好嘅個性，好天真，好蠢，我就係鍾意佢咁蠢。」令全場爆笑。被指是蠢女人的Shiga更直認不諱，「其實我真係幾蠢，哈哈！多謝佢咁包容我，亦多謝老爺奶奶，教咗咁好嘅仔，佢真係好單純，善良又搞笑，同佢一齊真係好開心，同埋佢對我真係好好。媽媽母兼父職，一個人湊大我好唔容易。媽咪，你而家唔使擔心，我有人錫。」

五音不全唱情歌

事前表示不會有任何驚喜的家樂，原來早有準備，在宴會上唱出老婆的歌曲《只要和你在一起》。雖然家樂頻頻走音甩beat，但勝在勇氣可加，在下的連詩雅就聽到非常開心又入迷。之後家樂表示︰「尷尬死我！要我喺咁多人面前唱歌。」司儀阿Bob先表示很感動，其後向家樂表示︰「我諗你以後都係拍返戲，唔好唱歌喇好唔好呀？」