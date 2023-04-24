陳連聯婚｜泳兒接花球被催婚 張敬軒自薦做大妗姐兼出大利是利誘

陳家樂與連詩雅今日結婚，於中午設宴招待圈中好友，出席的有楊受成博士及夫人陸小曼、無綫高層樂易玲、星夢娛樂前CEO何哲圖、古巨基夫婦、張敬軒、關智斌(Kenny)、方中信、李幸倪、鄭融、洪永城、泳兒、湯怡老公麥秋成、周志文、練美娟、楊潮凱、何遠東、胡子彤、張國強、胡㻗、羅天宇、雨僑、譚凱琪、C君夫婦、沈震軒和女友陳欣姸等，會場星光熠熠。
陳家樂連詩雅婚禮嘉賓︰
張敬軒催泳兒結婚
接到花球的泳兒笑言，自己是「避無可避」︰「個花球係拋物線咁向住我塊面掉過嚟。」她表示很開心，是很大的祝福。路過的張敬軒上前搭訕謂︰「我嚟接花球，點知被Vincy姐先拔頭籌。原本嚟恭喜家樂同Shiga，依家要恭喜佢先。」他更指今次是上天要泳兒早日拉埋天窗，並揚言若對方結婚，他會擔任大妗姐及婚禮策劃師，還會送上大利是。
軒仔繼續落力催泳兒結婚，他說︰「其實我哋都步入咗適婚年齡，我哋呢堆Artist，所以都要諗下，唔好成日淨係Plan音樂會啦，plan下結婚。」泳兒其後表示會計劃一下，並稱若有好消息再通知大家。
關智斌「眼紅」陳家樂
Kenny與Gin Lee表示今日除了出席婚禮之外，更有特別任務，便是要泳兒搶得花球。Gin Lee稱跟Shiga認識的時間最長，二人同時入行，並已準備好一封利是給一對新人作為賀禮。她指泳兒早前在社交平台上載婚戒宣傳新歌，令大家都誤會泳兒好事近，於是今日大家都夾計讓泳兒接到花球，盼她早日有好消息。Kenny同樣封大利是作為賀禮，並表示自己出手不低，但就未有明言金額。他表示看住家樂入行，大家又認識多年，看到對方成家立室，戥他非常高興。由於Kenny右眼爆微絲血管，他搞笑稱是因為「妒忌到眼火爆」，而實情是自己運動太勁，加上有可能是落妝不太乾淨所致。