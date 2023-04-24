陳連聯婚｜泳兒接花球被催婚 張敬軒自薦做大妗姐兼出大利是利誘

陳家樂與連詩雅今日結婚，於中午設宴招待圈中好友，出席的有楊受成博士及夫人陸小曼、無綫高層樂易玲、星夢娛樂前CEO何哲圖、古巨基夫婦、張敬軒、關智斌(Kenny)、方中信、李幸倪、鄭融、洪永城、泳兒、湯怡老公麥秋成、周志文、練美娟、楊潮凱、何遠東、胡子彤、張國強、胡㻗、羅天宇、雨僑、譚凱琪、C君夫婦、沈震軒和女友陳欣姸等，會場星光熠熠。

張敬軒催泳兒結婚

接到花球的泳兒笑言，自己是「避無可避」︰「個花球係拋物線咁向住我塊面掉過嚟。」她表示很開心，是很大的祝福。路過的張敬軒上前搭訕謂︰「我嚟接花球，點知被Vincy姐先拔頭籌。原本嚟恭喜家樂同Shiga，依家要恭喜佢先。」他更指今次是上天要泳兒早日拉埋天窗，並揚言若對方結婚，他會擔任大妗姐及婚禮策劃師，還會送上大利是。

軒仔繼續落力催泳兒結婚，他說︰「其實我哋都步入咗適婚年齡，我哋呢堆Artist，所以都要諗下，唔好成日淨係Plan音樂會啦，plan下結婚。」泳兒其後表示會計劃一下，並稱若有好消息再通知大家。