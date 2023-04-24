陳連聯婚｜眾兄弟接新娘扮美少女戰士兼跳唱《flower》

陳家樂與連詩雅(Shiga)今日正式註冊結婚，並於尖沙咀瑰麗酒店舉行接新娘、註冊行禮等儀式，一班兄弟團包括岑珈其、朱栢康、衛詩雅(Michelle)等，扮完「嬌俏」美少女戰士，再一齊跳唱BLACKPINK Jisoo的《flower》，非常落力。
陳家樂連詩雅大婚合照
衛詩雅被拒加入姊妹團
岑珈其、朱栢康、衛詩雅(Michelle)接受傳媒訪問，談到接新娘環節要扮美少女戰士，Michelle訴苦指己也想做姊妹，「但姊妹嗰邊唔侵我」，朱栢康笑稱Michelle也是男人，又指自己要戴住一舊硬膠唱歌最辛苦，「仲要聽住歌跟住唱，我真係一首歌都唱唔到！」，珈其就自爆今早落淚，喜見家樂終於大個仔，真正承擔責任，又大爆家樂讀「愛的宣言」好緊張。眾兄弟扭盡六壬，「投訴」家樂尚欠他們一封兄弟利是。
嫌陳家樂示愛太拍醜
姊妹團梁諾妍、黎紀君、陳自瑤接受傳媒訪問，表示接新娘時玩估歌仔、行石春路、扮美少女戰士等，都已經便宜了新郎，因為主要由兄弟負責。她們表示聽陳家樂讀「愛的宣言」都頗感動，但略嫌他太怕醜，不敢在眾人面前深情款款，「他連講陳家樂愛連詩雅都臉紅。」至於最感動時刻是連詩雅與媽媽擁抱，一班姊妹睇到眼濕濕。