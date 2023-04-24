陳連聯婚｜眾兄弟接新娘扮美少女戰士兼跳唱《flower》

陳家樂連詩雅大婚合照

衛詩雅 被拒加入姊妹團

岑珈其、朱栢康、衛詩雅(Michelle)接受傳媒訪問，談到接新娘環節要扮美少女戰士，Michelle訴苦指己也想做姊妹，「但姊妹嗰邊唔侵我」，朱栢康笑稱Michelle也是男人，又指自己要戴住一舊硬膠唱歌最辛苦，「仲要聽住歌跟住唱，我真係一首歌都唱唔到！」，珈其就自爆今早落淚，喜見家樂終於大個仔，真正承擔責任，又大爆家樂讀「愛的宣言」好緊張。眾兄弟扭盡六壬，「投訴」家樂尚欠他們一封兄弟利是。