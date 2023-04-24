陳連聯婚｜陳家樂計劃到歐洲度蜜月兼睇波 連詩雅ready生BB

家樂與連詩雅(Shiga)今日拉埋天窗，在尖沙咀瑰麗酒店註冊結婚，午宴招待圈中朋友，筵開30席，晚上再設宴與家人親友食飯，亦要擺20圍。二人早上在親友的見證下簽紙，陳家樂與連詩雅聽到律師宣讀誓詞時，已經眼濕濕，他們說出「我願意」時，更多次強忍淚水及深呼吸，場面感人。 二人小心翼翼交換戒指，家樂揭開Shiga的頭紗時，新娘子已經淚泛淚光，他們隨即來個深情一吻，而且更一咀再咀。完成所有儀式之後，陳家樂拖著陳太走到會場另一邊，全場來席為他們歡呼及拋出花瓣，向一對新人送上祝福。其後連Gin Lee、泳兒及多名姊妹加入搶花球，當Shiga拋出花球時，眾人散開讓企正中間的泳兒的接到，可說是「眾望所歸」。 陳家樂連詩雅註冊花絮︰

家樂搞笑宣言冧爆連詩雅 一對新人之後會見傳媒，Shiga手上戴有老公求婚時送的3卡鑽石戒指，二人亦應在場傳媒要求拍照。他們表示因為有很多親友到場見證時，當下有不少畫面浮現，因此心情十分激動。提到愛的宣言，家樂稱為了令老婆開心，更自創搞笑誓詞，但沒想到自己說到很混亂。他說︰「我同佢講，『你嘅中文冇人聽得明，佢講英文我聽唔明，但無論佢講啲乜嘢，我都聽佢話。』其實唔係好sweet，係搞笑多啲。」 Shiga稱見到家樂心情比較激動，所以自己要按捺一下情緒，但最後亦告失敗。她稱其愛的宣言亦是回應家樂的那一句，意思大約為「我覺得同佢一齊令我好快樂，係可以共諧年理嘅人，佢成日都搞搞笑。」她又爆料指自己很想影pre-wedding時，想拍一輯美少女戰士主題，但遭家樂反對，最後她的姊妹為幫她完夢，所以安排接新娘時安排一班兄弟穿上美少女戰士的服飾。