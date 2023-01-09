陳鍵鋒到英國與Wyman見面 原來兩個好老友

陳鍵鋒於2010年與無綫約滿之後，主攻大陸市場，早年他在教會的分享會上自揭先天腦部缺少一條主要血管，但他選擇積極面對人生，更考獲不少證書，如潛水、獨木舟、聾人手語、幼兒護理等及修讀神學。不過，自捲入一單有男士學潛水溺斃的事件後，陳鍵鋒已把個人IG刪除，亦沒有再更新微博。對上一次見到其蹤影，已是去年初在王賢誌的社交平台出現，當時王賢誌亦稱「找他非常辛苦喎。」

今日黃偉文(Wyman)上載與陳鍵鋒的合照，相中見到陳鍵鋒面紅紅，似是飲了不少酒，而身形亦頗大隻。Wyman留言︰「可能你未必知道我同阿苗其實係熟嘅（睇款式我哋好似大纜都扯唔埋咁呀呵？），早於好多年前（我估佢寜願我唔好講實數）喺電台已經認識。將Samuel變成『阿苗』都係我做嘅。」翻查資料，Wyman於98年轉至新城電台，而同年陳鍵鋒亦在新城擔任DJ。

Wyman指陳鍵鋒今次的行程遇到不少麻煩事，原定為他安排的平安夜及除夕派對，對方到最後一刻因事未能出席，更以「 S先生 連環不幸事件」形容陳鍵鋒的遭遇，幸好二人仍能成功見面。

不少網民見到陳鍵鋒的出現大感驚訝，更留言回憶當年對方主持電台的表現，其中有人問到陳鍵鋒是否唱得之人，Wyman回覆︰「非常唱得其實（但我咁讃佢怕佢會驕傲）」。