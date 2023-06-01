陳鍵鋒加拿大機場被捕獲 近照驚變油膩大叔 網民嚇親：他怎麼胖成這樣了

現年45歲嘅陳鍵鋒（Sammul）當年憑身材高大及斯文靚仔造型，風靡萬千少女，更被封為「少女殺手」。陳鍵鋒喺2010年約滿離開TVB後曾轉戰內地市場及轉行做潛水教練，不過近年佢已經淡出娛樂圈，甚少公開露面及分享近況。最近有網民喺加拿大多倫多機場偶遇陳鍵鋒，不過佢嘅身型及面形明顯發脹咗唔少，變咗油膩大叔，青靚白淨形象不再。

身型發脹被嘲「像個老頭」 最近有網民喺加拿大多倫多機場偶遇陳鍵鋒，並將相片上載到小紅書，相中嘅陳鍵鋒染上一頭金髮，著上黑色衫及灰色褲，自己一個人坐喺機場貴賓室，耷低頭玩緊電話，身型及面形明顯發脹咗唔少，似乎留意唔到有人影佢相。相片曝光後，唔少網民都留言話佢發福咗唔少，例如「陳鍵鋒............當年這麼帥」、「像個老頭」、「天啊，當初明明是最帥的那個」、「怎麼會這樣，也就40出頭的年齡啊」、「陳鍵鋒一個大帥哥怎麼變成這樣了」、「像陳鍵鋒，但希望不是他。以前衝上雲霄裏最喜歡他」、「唏噓不已 當年真的好靚仔」、「啊？？？他怎麼胖成這樣了！！！」、「我簡直不敢相信這是陳鍵鋒」、「油膩大叔」及「omg,佢變成咁樣」等等。

約滿TVB後北上發展 陳鍵鋒喺1996年參加全能DJ大募集成為新城電台DJ，1997年加入TVB成為旗下藝員，正式展開演藝生涯，並成為力捧上位小生之一，多年嚟佢都有唔少經典角色，例如《律政新人王》Vincent、《學警雄心》李柏翹及《少年四大名捕》追命等等。不過之後佢嘅工作量一直減少，而佢喺約滿TVB後北上發展，憑俊俏外表加上不俗嘅演技，獲得唔少演出機會，仲差唔多套套都係做男一，當中《美人心計》、《亂世佳人》及《封神英雄榜》令佢人氣急升，吸引咗唔少內地女粉絲。