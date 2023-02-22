陳鍵鋒演包青天脹爆登場 靚仔小生變油膩大叔

現年44歲嘅陳鍵鋒（Sammul）當年斯文靚仔及身材高大，風靡萬千少女，更被封為「少女殺手」。陳鍵鋒喺2010年約滿離開TVB後，選擇轉戰內地市場，近日佢主演嘅網絡電影《新包青天之冰魄》終於上映，不過佢嘅身型及面形明顯發脹咗唔少，變咗油膩大叔，文弱書生形象不再。

陳鍵鋒喺1996年參加全能DJ大募集成為新城電台DJ，1997年加入TVB成為旗下藝員，正式展開演藝生涯。佢過往都有唔少經典角色，例如《律政新人王》Vincent、《學警雄心》李柏翹及《少年四大名捕》追命等等，成為力捧上位小生之一。不過之後佢嘅工作量一直減少，而佢喺約滿TVB後選擇北上發展。佢憑俊俏嘅外表加上不俗嘅演技，獲得唔少演出機會，仲差唔多套套都係做男一，當中《美人心計》、《亂世佳人》及《封神英雄榜》令佢人氣急升，吸引咗唔少內地女粉絲。

患遺傳病受打擊

2018年佢喺泰國做身體檢查時，意外發現個腦少咗條主要血管。之後佢返香港搵專科診斷，證實佢患咗一種冇辦法根治嘅遺傳病。當時佢受到好大打擊，成日諗埋啲負面嘢，仲搞到有輕生念頭。佢喺得到家人嘅鼓勵下重新振作，暫時退居幕後並轉跑道低調做潛水教練，不過2021年因牽涉學員喺西貢學潛水溺斃，而令佢再次銷聲匿迹。

演包青天增肥20磅

近日，由陳鍵鋒及郭雪芙主演嘅網絡電影《新包青天之冰魄》喺內地上映，其實呢部電影喺2019年已經煞科，不過去到今年先播出。陳鍵鋒喺片中飾演包青天，需要拋開偶像包袱，增肥20磅兼曬黑。不過唔少網民都話佢顏值大跌Watt，例如「以前TVB時期多好看啊」、「這都完全不是印象中的陳鍵鋒了啊」、「陳鍵鋒怎麼胖成了這樣？大家還能認出來嗎」、「一胖毁所有」及「陳鍵鋒胖得也太離譜了吧」等等，不過亦有網民認為佢發福係因為遺傳病影響。