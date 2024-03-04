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娛樂
2024-03-04 13:27:05

陳鎮亨@ROVER拍MV超高速跑到喘氣 柯煒林化身患病球員演繹秒速八公里精神

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ROVER出道作《秒速八公里》MV已上架。

ROVER出道作《秒速八公里》MV已上架。

由《全民造星V》四子卓金樂(Kim)、陳鎮亨(亨仔)、雷濠權(Jason)及王希晉(希晉)組成的樂隊ROVER，於上月29日正式出道，經歷半年合力寫歌、錄音、討論，到首支派台歌《秒速八公里》MV亦已上架，隊長Kim說：「由我哋參加《造星》、組band到見到MV出街，好夢幻，好難忘。」

由卓金樂(Kim)、陳鎮亨(亨仔)、雷濠權(Jason)及王希晉(希晉)組成的ROVER，推出首支派台歌《秒速八公里》。 組band不能沒自己作品，是ROVER4子的共同理念。 由卓金樂(Kim)、陳鎮亨(亨仔)、雷濠權(Jason)及王希晉(希晉)組成的ROVER，推出首支派台歌《秒速八公里》。 卓金樂(Kim)是ROVER的隊長。 陳鎮亨(亨仔)@ROVER。 雷濠權(Jason Loi)@ROVER 王希晉@ROVER

4個主音 全賴Edward Chan分配

band不能沒自己作品，是四子的共同理念，ROVER出道作《秒速八公里》當然是由4子合力作曲，他們坦言花了很長時間去摸索屬於ROVER的風格，幸有監製Edward ChanCousin FungAriel全力協助，鼓手Jason說：「好多謝Edward，因為我哋4個都係主音，好難去分配每一個vocal，所以我哋每個其實係唱晒成首歌，Edward再聽吓每個人啱唱邊part，非常多謝Edward，都好多謝Cousin去幫我哋錄vocal，亦都好多謝Ariel幫我哋更豐富個編曲，將我哋嘅想法呈現出嚟，」

陳鎮亨(亨仔)@ROVER。 王希晉@ROVER。 王希晉@ROVER。 雷濠權(Jason)@ROVER。 Kim卓金樂@ROVER。 雷濠權(Jason Loi)@ROVER。 卓金樂(Kim)@ROVER。 陳鎮亨(亨仔)@ROVER。

熱血新歌表明追夢的決心

新歌代表著ROVER的熱血和追夢的決心，由林寶與4子溝通後填寫歌詞，由4子一齊唱的最後4句「幾多的勸告和煩惱，世上沒人可阻得到，航道裡來日見而大志不衰老。」，正代表他們的追夢心聲。Kim說：「歌名都好有意義，多謝填詞人林寶建議，《秒速八公里》好代表到呢一刻嘅我哋，決定咗追夢，就好似太空人衝破大氣層一樣，要秒速前行不可以減速或者後退，目標明確清晰奔向夢想飛向太空。」

柯煒林在《秒速八公里》MV化身心臟有問題的美式足球員。 柯煒林在《秒速八公里》MV化身心臟有問題的美式足球員。 柯煒林在《秒速八公里》MV化身心臟有問題的美式足球員，演繹勵志鼓舞的故事。 柯煒林在《秒速八公里》MV化身心臟有問題的美式足球員，演繹勵志鼓舞的故事。

柯煒林演心臟病球員

配合新歌內容，《秒速八公里》MV自然是個勵志鼓舞的故事，希晉介紹道：「MV故事係講一個心臟有問題嘅美式足球員，ROVER就係代表佢嘅心臟，以我哋秒速八公里精神，幫球員無畏任何阻礙，勇往直前達陣完成夢想，係呢度都要特別感謝阿Will(柯煒林)幫我哋演美式足球球員呢個角色，Thank you Will。」ROVERMV中出演band的角色外，還每人演出了一少段跑步追夢畫面，成了亨仔最難忘的時刻，說：「我請crew幫手將跑步機加到最快，我真係跑到喘氣，導演讚我good take，佢哋都係好低速，我係最高速跑。」

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