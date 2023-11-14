陳零九一掃JPEX詐騙陰霾　與邱鋒澤合體「九澤CP」推新作

陳零九一掃虛擬幣詐騙疑雲，和日前傳出生病取消演出的邱鋒澤宣布在13日成軍紀念日當天，以雙人組合「九澤CP」，推出暌違兩年的全新專輯《愛在你身邊》，專輯收錄10首歌曲。邱鋒澤也分享專輯概念：「不管是夢想的挑戰還是友情的考驗，因為彼此培養出十足默契才走到今天，只有兩人齊心協力、才能突破難關。」陳零九和邱鋒澤因「狼人殺」節目被粉絲送作堆成「九澤CP」，在2019年發布神曲〈天黑請閉眼〉爆紅，新專輯《愛在你身邊》名稱延伸自其中一段歌詞，陳零九有感而發：「成軍以來每個過程我們都像在破關，就像遊戲一樣，我和鋒澤是玩家也是夥伴。」邱鋒澤也分享專輯概念：「不管是夢想的挑戰還是友情的考驗，因為彼此培養出十足默契才走到今天，只有兩人齊心協力、才能突破難關。」