陳靜DaDa臉容疑升呢 事業順利靠搬入風水屋？

陳靜（DaDa）主力拍電影，甚少於電視台亮相；日前陳靜與馮皓揚（羊羊）驚喜現身於TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》頒發「飛躍進步男藝員」和「飛躍進步女藝員」獎項，事關佢哋均曾首次提名就以新人姿態勇奪《香港電影金像獎》的「最佳女配角」及「最佳男配角」。網民則放錯焦點於陳靜樣貌上，直指其輪廓比之前更深邃，例如蘋果肌及鼻樑都較以往再進化。不過網民發現陳靜大細眼問題明顯，笑嗰陣右眼疑似未能張開，替佢感到擔心。

聽玄學師建議不斷搬屋

陳靜本身以𡃁模身份出道，2008年和陳柏宇拍攝飲品廣告彈起，被封「百果園E神」，其後進軍電影圈拍攝《喜愛夜蒲》。2012年憑《低俗喜劇》「徐家欣」一角奪得金像獎「最佳女配角」，其後演出《S風暴》、《恭喜八婆》等電影，機會不斷。有指，陳靜事業更上一層樓嘅原因係因為佢聽咗玄學師建議不斷搬屋，更搬入位於西九嘅千萬豪宅風水屋。陳靜曾分享生活照時意外令豪宅裝潢曝光，不但於家中攞放紫水晶，亦擁有超大衣帽間，更令人羨慕嘅係有個擺滿名貴手袋嘅落地大櫃，如同名店Display櫃一樣。陳靜透露師傅話佢條命要周圍走，呢間屋可以旺事業，而陳靜遷入不久就入圍「全球百大美女榜」，亦係唯一港星入圍，又接拍電影及成為醫美集團代言人。

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