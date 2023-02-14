陳飛宇爆床照否認搭上人妻 連累父親陳凱歌被翻舊帳

中國名導陳凱歌的22歲兒子陳飛宇，入行後靠靚仔外型迅速走紅，曾與歐陽娜娜傳出緋聞，昨日更爆出一組跟已婚女網紅「是亦琳呀」的親密床照，消息曝光後即令陳飛宇成為新聞人物，還登上微博熱搜。

陳飛宇父親是《霸王別姬》導演陳凱歌，母親則是息影女星陳紅，由於陳飛宇擁有顏值，加上亦貌似吳亦凡，近年吸納不少女Fans支持。大陸微博帳號「超能攝影陽陽」發文爆料，指陳飛宇從2021年起搭上女網紅，多次在長沙酒店爆房，照片中陳飛宇裸身躺在床上熟睡，女網紅就甜蜜依偎在其肩膀，拍下多張床照。「是亦琳呀」是擁有21萬Followers的網紅，比陳飛宇大四歲，據知她幾年前已經是陳飛宇的粉絲，更有網民爆料指她其實已婚，令陳飛宇立即惹來做「小三」之罪名。

是非愈鬧愈大，陳飛宇工作室已發出官方聲明，否認介入有夫之婦的婚姻，更稱：「陳飛宇與胡女士交往期間雙方均是單身。網路流傳的照片涉及陳飛宇隱私，對雙方都造成了巨大的傷害，相關主體即刻刪撤針對陳飛宇的侮辱、誹謗言論。」有報道指，陳飛宇的經理人嬲爆指是女方設計陷害，更指女方刻意偷拍這輯床照，以各種方式長期勒索，只要陳飛宇沒有即時回覆女方訊息，「是亦琳呀」就發微信情緒勒索，威脅「若不再繼續交往，可能會曝光關係」，甚至以床照要求陳飛宇不讓跟某些女星合作，企圖干預工作，之後又說交了一個男朋友，男方找上門以金錢勒索。受到陳飛宇的醜聞影響，其父陳凱歌也躺着中槍，被重提昔日床照及與同性密友的曖昧關係。