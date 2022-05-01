熱門搜尋:
特首選舉 康復紀錄二維碼 消費券 金宵大廈 疫情 快速測試 烏克蘭局勢 樓價
返回
娛樂
2022-05-01 14:30:09

陶傑：姜濤哥哥萬歲 建議銅纙灣站改名「姜濤站」設公眾假期賀姜壽

分享：
陶傑在電台節自指MIRROR屬虛火的言論，引發熱論。 姜濤昨日(4月30日)生日，一眾姜糖擁到銅鑼灣打卡。

人氣男團MIRROR成員姜濤昨日(30)生日，「姜糖」請全港市民免費搭電車，將電車打造成「姜濤號」(516)，並延續去年「姜灣灣」的傳統，買下SOGO的巨型電視廣告以作生日應援，數百人聚集打卡，氣勢一時無倆，連日前在電台節目《 光明頂》指MIRROR屬「虛火」的陶傑都出po助興，表示要衷心高呼：「姜濤哥哥萬歲萬歲萬萬歲。」建議港鐵將銅纙灣站改名為姜濤站，設430 日姜濤誕設為公眾假期，甚至按12鏡仔名字更改月份英文名。

有關MIRROR是虛火的言論引起熱話，不少鏡粉表示不滿，事後陶傑在(4月29日)節目中澄清指MIRROR走紅是好事，但直指MIRROR歌曲未及當年歌神許冠傑，歌曲唱到街知巷聞，並分析MIRROR冒起涉及多角度綜合的社會問題，包括歌迷政治情感的延伸和投射，又指出MIRROR若往內地登台，肯定令大部分香港鏡粉割席。身在英國的陶傑笑言因鏡粉不敢返港，昨日在姜濤誕出了又刪po，「彈出彈入」後於凌晨再發文解釋原因，並向特首(候選人)李家超提出詳細建議，強調個人立場客觀中立，全為化解仇恨，平息社會鬱結。最後，他表示歡迎各界修訂指正，「謹衷心高呼：姜濤哥哥萬歲萬歲萬萬歲，萬壽無疆，呀唔係，萬濤夠姜。1997/7/1紀念版當日蘋果頭版話齋：香港，信有明天。」

陶傑表示為平息社會鬱結，建議銅鑼灣站改為姜濤站，並設公眾假期賀姜壽。 陶傑建議按12鏡仔名字更改月份英文名。 陶傑表示要高呼：「姜濤哥哥萬歲萬歲萬萬歲。」

陶傑的建議如下：

1. 銅鑼灣地鐵站改名「姜濤站」—— 英譯方面，應該叫Keung To Station 定係Jiangtaozhan，都幾政治敏感，涉及港獨或大中华之爭，我不敢講由全港鏡媽姜粉投票，不如由港鐵揸主意啦。

2. 將430號列為公眾假期，與41日呼應，兼與「五一國際勞動節」假期連結，由特府駐京辦向大陸宣傳，加大黃金周消費力度，慶賀中港通關。

3. 維園皇后殖民銅像改立為金身姜神像，立法會撥款，造價一億，不必投標，由北京工藝美術學院首席師傅率領團隊打造，慶祝香港回歸25周年，今年七一由新郎超哥會同某訪港國家領導人一齊主禮開光剪綵香特從此天下太平。

4. 每年十二個月，廢除月份英文名詞，公佈香港英文月份創意新名稱如下，並發行全套新郵票公告國際：

January - Ansonary

February - Frankiary

March - Jerch

April - Keungto

May - Mian

June - Jerune

July - Jutie

August - Altost

September - Stanlember

October - Altonber

November - Lokmanber

December - Dedanber

 

姜糖包下電車讓市民免費乘搭。 姜濤號出沒！
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受