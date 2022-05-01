陶傑：姜濤哥哥萬歲 建議銅纙灣站改名「姜濤站」設公眾假期賀姜壽

人氣男團MIRROR成員姜濤昨日(30日)生日，「姜糖」請全港市民免費搭電車，將電車打造成「姜濤號」(至5月16日)，並延續去年「姜灣灣」的傳統，買下SOGO的巨型電視廣告以作生日應援，數百人聚集打卡，氣勢一時無倆，連日前在電台節目《 光明頂》指MIRROR屬「虛火」的陶傑都出po助興，表示要衷心高呼：「姜濤哥哥萬歲萬歲萬萬歲。」建議港鐵將銅纙灣站改名為姜濤站，設4月30 日姜濤誕設為公眾假期，甚至按12鏡仔名字更改月份英文名。

有關MIRROR是虛火的言論引起熱話，不少鏡粉表示不滿，事後陶傑在(4月29日)節目中澄清指MIRROR走紅是好事，但直指MIRROR歌曲未及當年歌神許冠傑，歌曲唱到街知巷聞，並分析MIRROR冒起涉及多角度綜合的社會問題，包括歌迷政治情感的延伸和投射，又指出MIRROR若往內地登台，肯定令大部分香港鏡粉割席。身在英國的陶傑笑言因鏡粉不敢返港，昨日在姜濤誕出了又刪po，「彈出彈入」後於凌晨再發文解釋原因，並向特首(候選人)李家超提出詳細建議，強調個人立場客觀中立，全為化解仇恨，平息社會鬱結。最後，他表示歡迎各界修訂指正，「謹衷心高呼：姜濤哥哥萬歲萬歲萬萬歲，萬壽無疆，呀唔係，萬濤夠姜。1997/7/1紀念版當日蘋果頭版話齋：香港，信有明天。」