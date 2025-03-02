陶喆闊別紅館17年重踏台板 開騷首場談方大同

圈中人緣甚好的陶喆，昨晚不單止坐滿歌迷，更加高朋滿座，不少圈中朋友捧場，包括：張艾嘉、蘇永康、蔡一智與太太和女兒等。今晚將繼續展開香港站第二場演出。演唱會以三面台設計，陶喆與四方八面的歌迷零距離互動，不時走到觀眾席前與歌迷互動閒聊、握手、大合唱，氣氛爆熱！在每唱一首歌，陶喆更用英文說「Hong Kong」，深得香港樂迷歡心。

昨日陶喆得知方大同離世之後，他在演唱經典歌曲《流沙》後，突然靜下來，突然變得嚴肅又沉痛，哽咽說：「就在今天（3月1日），我們得知了一位優秀的音樂人，離開了我們--方大同。」他又提到，台上的音樂總監 Fergus Chou 和結他手張德銘，曾與方大同合作多年。他坦言，雖然自己與方大同並不十分熟悉，但方大同的音樂一直給予他力量、溫暖與感動。

陶喆又向現場觀眾請求：「可不可以大家允許我，還有我們，對方大同致敬，表達對他的思念。謝謝大同帶給我們這麼多的溫暖，這麼多的愛。謝謝。」說罷，即獻唱方大同的代表作《愛愛愛》。而在歌詞最後，陶喆更將歌詞唱成「我愛故我...你永遠都在！」。而演唱會尾聲，陶喆大派彩蛋，全新單曲預告片段也在香港演唱會上毫無預警下驚喜釋出，全場驚喜尖叫！