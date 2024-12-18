陶喆闊別紅館22年 預告明年3月來香港開騷

有「華語R&B教父」之稱的台灣創作歌手陶喆終於來港跟樂迷見面了！陶喆上一次在香港會展舉行演唱會已是2013年，而今次他更會相隔22年再踏上紅館舞台，於2025年3月1、2日，在香港紅磡體育館舉辦兩場《陶喆 SOUL POWER II 世界巡迴演唱會 - 香港站》，票價分別為港幣 $1380 / $1080 / $680。巡演出品方「偉大文化」、主辦「特高娛樂」、巡演統籌「ALWAYS LIVE」。陶喆的樂迷記得密切留意官方公佈演唱會詳情！

今年陶喆全新巡迴演唱會「Soul Power II」由3月開始於武漢開展，至今已經游走過十八個城市開唱。今年11月，他返回台北小巨蛋開騷，門票一開售瞬間被秒殺。期待已久的香港樂迷終於等到了，陶喆將在明年三月再踏紅館開騷。