陶喆香港站震翻紅館三度encore 台灣女天后A-Lin專程來港朝聖

《陶喆 SOUL POWER II 世界巡迴演唱會 - 香港站》昨晚(2日)於紅磡體育館舉行尾場演出，全場爆滿，座無虛席，台灣女天后A-Lin專程來港朝聖，甚至高中同學也現身捧場！ 全晚樂迷熱情高漲，陶喆完全釋放Energy 與Power融化萬人樂迷，神級演繹首首金曲，包括《小鎮姑娘》、《天天》、《流沙》、《飛機場的10:30》、《普通朋友》、《黑色柳丁》、《蝴蝶》、《愛，很簡單》、《討厭紅樓夢》等等，全場萬位樂迷無間斷呼喊聲及歡呼聲，每首歌都全場大合唱。

親民又愛鍚樂迷的陶喆，不時走到人群前，零距離互動，與歌迷互動聊天、握手又與全場大合唱，笑言：「聽到好多男人叫老公呀！我已經有老婆的啦！哈哈！」全場爆笑！ 演唱會上，陶喆分享了當年創作專輯《黑色柳丁》的心路歷程。他坦言，當時自己正面臨靈感枯竭的低潮，唱片公司一直催促他製作第三張專輯，讓他壓力倍增。然而，2001年發生的一個影響世界的重大事件，讓他重新思考音樂的意義：「音樂，難道只是為了娛樂嗎？還是可以傳遞信息，甚至正能量？」於是，他創作了這張極具意義的專輯，而當晚演唱到《黑色柳丁》時，歌迷起立大合唱，再次掀起演唱會高潮。

演唱會尾聲轉場影片時，正當全場觀眾都在不經意的時候，舞台視訊與音樂忽然播出《Stupid Pop Song》長達一分多鐘的暴雷搶先聽，歌詞大大地被播映，讓早已對新專輯敲破碗的粉絲們超級雀躍，盡情地嘶吼尖叫，這次新歌音檔的在毫無預警下釋出，讓粉絲猜測新專輯誕生之日應該就快來了。 演唱會結尾，陶喆獻唱經典名曲《愛，很簡單》後，在樂迷瘋狂叫喊安聲中，穿回2003年Soul Power I的紅色背心，三度安哥歌聲中，樂迷依依不捨下唱《月亮代表誰的心》、《天天》、《愛，很簡單》，為香港站兩場演劃上難忘完美句號，而唱《天天》時，陶喆落台同A-Lin唱合唱。

在香港出世的陶喆，多度以廣東話、英文嗌「Hong Kong香港」冧爆港迷，並特別為香港站親自拍攝短片，片中說：「香港，每次回到這裡，都有好多小時候的回憶，有一些甜蜜，有一些悲傷，但都是很難忘。這幾天，走在這些熟悉的街道，都勾起好多以前的故事，我還記得當時的Soul Power，就是在這邊開始的，當時在演唱會中，還播放了一段視頻，當時在場的朋友可能你們還記得有看過。雖然網路上找不到，但是我這次還是想要帶大家重溫，那個時候坐在天星渡輪的我。 這次，我特别再次回到熟悉的碼頭，坐上Star Ferry，人還是一樣的多，在海上輕輕地搖晃，吹著涼風，柴油和大海的味道，讓我立刻回到童年，好懷念那個時光，年輕的自己。雖然第一個Soul Power，是將近22年前，但是我對它，依然還是有一樣的感情和愛。我也要感謝每一位的你們，陪著我經過，經歷這些歲月。也謝謝你們讓我再次回到香港Hong Kong。你們就是我的Soul Power，永遠愛你們Love！」