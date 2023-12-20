陶大宇一嚐當醫生滋味 親揭拍港劇唯一要求

陶大宇日前為益生菌品牌拍攝廣告，先後換上多個造型上陣，當中更收起搞笑作風，以嚴肅和專業的醫生造型示人，藉此傳遞健康訊息。大宇直言被醫學專業名詞考起：「有一兩句卡得好犀利，NG咗好多次。專業名詞唔可以錯，要跟得好足，唔可以口語化。」可見大宇非常嚴謹。

廣告中，大宇穿起醫生袍，以專業形象示人，對此他大表興奮：「從影咁多年來，多數都係飾演警察同律師，比較少做醫生，只飾演過三次，但都係客串形式，今次終於感受到著醫生袍嘅滋味，拍劇做唔到嘅嘢，今次拍廣告就做到，好開心。」對於自己的醫生造型評價，他笑言：「好少見到真正嘅醫生着醫生袍好睇，多數嘅醫生袍都係比較寬闊，自己想盡量着得好睇啲，所以最重要係稱身同埋乾淨。」