陶大宇唱《甘心替代你》擺脫《倒轉地球》台風 新動作技驚四座直逼原唱鄭伊健？(有片)

陶大宇近年不時出席內地商演，經常翻唱劉德華《倒轉地球》及《愛你一萬年》。這名香港元祖「師奶殺手」自2021年起憑獨特唱腔及「水撥式」台風在網上爆紅，被年輕觀眾瘋傳唱歌及台風照。60歲的陶大宇於中國及香港兩地同告爆紅，近日曾於《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》、《大時代》; 《青出於藍》; 《學警出更》演出的大宇拍住吳啟華及張兆輝於內地開演唱會，別出心裁在獻唱時有新動作，再次突破自己。

甘心替代你新動作 食指指向魂精 陶大宇拍住吳啟華及張兆輝於內地開佛山站演唱會，三人台上落力演出，展現師奶殺手嘅魅力，令台下觀眾反應熱烈。最令觀眾期待或者是陶大宇，大宇於演唱會中翻唱多首經典金曲，除了「指定」的《倒轉地球》之外，「新作」翻唱鄭伊健在《古惑仔3之隻手遮天》的插曲《甘心替代你》更有新動作，刺激觀眾眼球。陶大宇唱至「彷彿天和地挑選我跟你」時，佢隻右手突然伸出食指，然後於「魂精」位置做出快速旋轉動作，而大宇身體同時亦微微向前傾。