陶大宇爆幫李珊珊頂酒爆頭險死 血濺大床急入院縫針

去年李珊珊開設個人YouTube頻道「三坐山」，日前更邀請好友陶大宇作嘉賓直播開咪，二人當年因合作《靈異偵輯檔案》而認識。節目中，大宇大爆二人曾去飲酒後，爆頭險死，血濺大床，更問李珊珊：「你記唔記得喺某一年某一個gathering裡面，你爭啲搞到我死！」

陶大宇難忘當年有次聚會與李珊珊拍檔跟人猜枚，他表示：「我哋呢邊輸多啲，但係我唔想你飲咁多，我就下下都幫你飲，係飲紅酒，嗰時係一杯！一輸飲一杯！」其後，大宇表示飲到斷片，亦不知自己如何回家，凌晨半醒時覺得床單很濕，才發現撞穿頭：「喺張床度，後尾枕點解咁濕嘅？原來全部血嚟㗎！我一起身好似兇案現場，差唔多去到你會跟住條血路走，門口又有血……嗰時我仲有酒氣，跌穿咗個頭，第一時間去醫院聯針。嗰條血路我自己懷疑係夜晚去洗手間斷咗片，撼穿咗自己唔知，跟住行返去睡房度瞓，條血路慢慢滴、慢慢滴，滴返去睡房，因為跌穿咗你又唔去止血，佢咪成晚流，死㗎！」大宇坦言經過這次教訓後，這20多年來飲酒都適可而止，無再斷片。