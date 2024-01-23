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娛樂
2024-01-23 13:40:00

陶晶瑩老公李李仁揭「辣杯杯」合夥人內幕 ：「原來做生意要先被朋友賺一手」

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李李仁也在facebook發聲：「老婆！辛苦了。」

李李仁也在facebook發聲：「老婆！辛苦了。」

藝人陶晶瑩和李李仁所創立的品牌「辣杯杯」近日爆出與供貨大股東鬧翻、對簿公堂；陶晶瑩22日開直播說明事件經過，李李仁也在facebook發聲：「老婆！辛苦了。」李李仁22日在facebook表示，「辣杯杯」是他和老婆在家吃飯時，聊著聊著就做起來的事業，「剛開始因為覺得自己只有想法沒有經驗，才找了開設食品公司的劉姓商人，跟從事室內設計的朋友一起加入！做一陣子，我們發現辣杯杯的成本居高不下！因為一半以上的食材都是跟朋友公司進貨的！原來跟朋友做生意要被先賺一手！」

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陶晶瑩開直播說明事件經過。（圖／翻攝自陶晶瑩facebook）

陶晶瑩開直播說明事件經過。（圖／翻攝自陶晶瑩facebook）

李李仁：如果不誠懇請對方退出也很正常

李李仁說，劉姓商人身兼食品公司總經理、辣杯杯董事長，股東沒有辦法影響公司決策，後來他們決定開股東會換掉董事長，「換董事長的過程，劉姓商人一直阻擋，甚至不給印章，扣了廠商、員工的人工！是我老婆先匯款補洞，後來才慢慢教化劉姓商人，請他交出印章」。他忍不住表示：「如果跟朋友做生意是這樣不誠懇的話，那請對方退出也很正常！但對方居然認為辣杯杯是他們創造的品牌，我聽到也是傻了！生意在賠錢的狀況下，要先被賺一手，請你退出，你又耍懶，我也是沒看過這種人。」事實上，陶晶瑩22日開直播哽咽說，因劉姓股東向法院聲請假執行要查封辣杯杯公司資產，對方將私章拿在手上，他們擔心員工領不到薪水，提前準備年終和遣散費給員工，她強調事發第一時間想到的就是保護好員工，必須對員工有交代，「我只是想好好做一件事，為什麼這麼難，碰到這樣的合作夥伴真的是驚為天人」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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