陸浩明做司儀被指亂講嘢勁倒米 本尊親回兼曬官方司儀稿

陸浩明日前為周大福人壽擔任晚會司儀，事後有網民在社交平台出PO指「千祈唔好搵陸浩做主持」，稱陸浩明全晚在講競爭對手名，「呢條友做主持 開口埋口就蘇黎世，你係咪有病㗎？蘇黎世係隔離保險公司，你喺周大福人壽嘅地頭 係咁講隔離保險公司個名……」又指他在會上大讚TVB，沒有理會到該公司與開電視是屬於同一老闆。

由於帖文引來勁大迴響，留言近乎是負評多，陸浩明下午在相關帖文留言回應，並貼出官方司儀稿，證明自己沒有倒米。他寫道︰「先多謝呢位網友嘅留意，點解會提到蘇黎世呢？係因為大會『周大福人壽』想鼓勵新一年成績卓越嘅同事可以到蘇黎世參與精英會議，『MC稿』裏面都有提到，可以俾你哋睇吓，可能呢位網友當晚玩得太高興啦，冇太留意我哋MC 台上對話嘅前文後理同原整意思，產生咗誤會。」

他又指當晚客戶都玩得好開心，好滿意整個製作，更著對方如有問題可以直接問他。陸浩明說︰「其實司儀每次上台三四個鐘頭主持活動，我同好多MC 一樣，事前必定會做好對稿同綵排嘅工作，確保活動過程完滿流暢，做到最好嘅效果。演藝圈好多藝人都好努力工作，明白隨心寫一個評論好簡單，但希望可以用正面心態欣賞每一位台上嘅藝人。作為一個小藝人好希望香港嘅演藝圈可以百花齊放，不分你我有更多精彩嘅節目同作品。 」當陸浩明回應一出，樓主就沒有再回應陸浩明，但對於笑陸浩明的帖文，就有回應。