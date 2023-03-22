陸詩韻自家品牌衝出亞洲 有心癮想拍真人騷

陸詩韻早年淡出幕前轉型從，創立了網店主理日本護膚品牌，最近生意更衝出亞洲，跟歐洲多個品牌合作，代理來自瑞士、法國和意大利以植物成份為主的護膚品。日前，Sharon化身「生招牌」為網店拍攝廣告，為配合天然的主題，她更「豁出去」以素顏上陣，認真突破。 陸詩韻為今次拍攝安排了五個造型，當中不乏騷長腿露香肩，為了素顏上陣來呈現出天然及真我的效果，Sharon除了拍攝前密密做Facial及三天前開始節食保持最佳狀態之外，更不惜拔除植下多年的眼睫毛，就連她亦自言「望唔慣」：「 起初望自己都唔太習慣，後來望望吓感覺都唔差，最好笑係我可以見番自己啲真嘅眼睫毛。」



拍攝前緊張失眠 Sharon自爆指花近半年時間為今次廣告構思及籌備，事前參考了不少國際級品牌，了解現今趨勢的妝容都偏向自然，不太流行濃妝豔抹，加上見到前輩級人馬的啟發，令她定下素顏決心，她說：「以前冇植眼捷毛，我會好冇信心，但見到好多前輩如鍾楚紅、朱玲玲、鄭文雅等，佢哋冇化濃妝，但依然係明艷照人，所以我覺得應該要對自己有番啲信心。」話雖如此，在拍攝前一晚，Sharon依然緊張失眠：「今次拍攝背負着好多身份同責任，好大壓力，所以上場影相特別緊張。」

計劃開體驗店 早前有指於疫情期間，Sharon的公司直播半小時營業額已破百萬。她坦言疫情以來的三年間，網店生意的確不錯：「批發上的生意是受影響，但網上生意OK，不過喺過去一年，生意上出現飽和情況，所以自己都會有啲壓力，要反覆思索點樣可以做得更好，一定要居安思危。」她又直言很期望開門市，但疫情下充滿太多未知之數：「下一步應該會開體驗店先，因為所需嘅人手冇咁多。」