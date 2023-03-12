陸駿光入行21年收入少 媽媽大壽無錢埋單感愧疚

陸駿光(嗱喳)最近夥拍鄭秀文(Sammi)合作電影《流水落花》，首嘗電影男一滋味。他於2002年加入無綫藝員訓練班而入行，曾經做足九年閒角受盡冷嘲熱諷，及至2012年轉投王維基旗下，於港視爭取發牌集會憑模仿《半澤植樹》諷刺政府才廣為人識被喻為「港版堺雅人」。入行二十年，陸駿光多次男一夢碎，同事更一度誤以為他會自殺。不過，陸駿光亦因在港視三年與新片導演賈勝楓的編劇太太羅金翡結緣，促使他今天有機會接拍賈勝楓首次執導的電影《流水落花》。

曾懷疑自己不合當演員

日前他接受《星光背後》梁泰來的訪問，坦言入行以來，曾聽過不少冷言冷語，其中印象最深刻的是有一次與陳豪在九龍城拍攝外景後，正準備離開之際被市民認出：「嘩！陳豪好有型啊，唉，隔離嗰個『茄哩啡』！」令他頓時感到很hurt很難受，不斷質疑自己是否不應該留在這一行。

他表示當年獲中醫父親鼓勵入行，於TVB做足九年跑龍套，嗱喳指經常自責一直沒能力盡子女責任，沒付過家用之餘，更因為一次為慶祝母親60歲大壽深感難過，「媽咪說想食鮑魚，三個兄弟就一心夾錢訂了一間很出名吃鮑魚的酒樓為媽咪慶祝，那天我已從戶口提多了三、四千元。怎料埋單十多個人，一看到張單，死喇！唔夠！那刻眼淚想標出嚟！」雖然最後有哥哥們付帳，但就令他更感愧疚。