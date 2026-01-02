陽光女子合唱團｜陳意涵夥鍾欣凌上演感人女子監獄 《比悲傷更悲傷的故事》班底再度聯手

繼《比悲傷更悲傷的故事》掀起全亞洲淚海後，導演林孝謙與編劇呂安弦再度聯手，連同陳意涵、翁倩玉及鍾欣凌等實力演員打造新片《陽光女子合唱團》，再創動人奇蹟。《陽光女子合唱團》今日正式發布香港海報及預告，將於1月17日起在港澳開始優先場，3月5日全線大銀幕上映。 導演多次進出監獄 林孝謙在籌拍《陽光女子合唱團》前，他與編劇進行長達三年的訪談，多次進出監獄與收出養中心，並且在劇本中，融入了許多台灣曾經發生的真實女性刑案。林孝謙導演提到：「這是一部關於音樂、親情和人性的電影，我想要找到這部電影音樂與內容最動人的核心。」導演希望能帶領大家一虧犯罪背後的殘酷之外，更試著探討人在絕境之後，如何重塑希望。

導演林孝謙開拍前便鎖定陳意涵：「沒有她，我不會拍！」從《比悲傷更悲傷的故事》到如今成為兩子之母，林孝謙認為這是天賜良機，母親的親身體驗，讓她更能自然流露角色內心的柔軟與掙扎。

翁倩玉重磅回歸 電影一大驚喜，是旅日多年的國寶級藝人翁倩玉重磅回歸。已超過48年未接拍台灣電影的她，開拍前曾被導演「秘密考察」體力，擔心她體力是否能夠負荷。林孝謙特別去看她的演唱會，看到翁倩玉在台上又唱又跳了兩小時的驚人狀態後，立即力邀她出演「玉英」一角。拍攝期間，她更以專業與活力征服全組，獲封「翁倩玉妹妹」。

憑《影后》表現亮眼的陳庭妮，飾演一位暖心獄警，成為鐵窗內最溫柔的情感支柱。戲裡她總在關鍵時刻給予姊妹們支持，戲外卻為了一場合唱團演出，迎來演技之外的大挑戰，她要重拾荒廢多年的鋼琴技藝。陳庭妮坦言：「自己小時候有學過鋼琴，但是也多年沒有碰到鋼琴了。原本以為只是一兩首的和弦伴奏就好，沒想到導演那麼狠，一口氣要彈六首，仲要有爬音、四五個和弦跳接，讓我壓力很大！」電影另外亦邀得多位實力演員參演，包括有戲中的「歌唱擔當」孫淑媚、「女神兼舞蹈擔當」安心亞、飾演戒護科方科長的苗可麗，以及曾珮瑜與曾愷弦等一眾女星。觀眾將目睹一場淋漓盡致的女性演技爆發。每位演員皆傾盡全力，從舞蹈對決、歌唱比拼到演技交鋒，甚至彈奏鋼琴、指揮合唱皆親身上陣，可謂無所不能，展現出令人驚嘆的全能才華。

《陽光女子合唱團》講述在獄中產下女兒芸熙的惠貞（陳意涵 飾），是一位背負誤殺罪名的母親。這份母愛除了對孩子的呵護，更多了一份沉重的疼惜與不捨。幸而在獄中，同倉的玉英婆婆（翁倩玉 飾）、阿珮（孫淑媚 飾）和阿蘭（安心亞 飾）等人，給予她支持與溫暖，讓芸熙在愛與陪伴中逐漸成長。當女兒確診弱視，惠貞陷入艱難抉擇：該親手照顧，還是放手予她更好未來？在掙扎中，惠貞亦逐漸看見獄友們各自背負的傷痕與秘密。她決定以歌聲對抗命運，向獄方懇求舉辦合唱表演，讓對聲音格外敏感的女兒，永遠記住母親的愛。一群破碎的女子，組成「陽光女子合唱團」，在歌聲中縫合傷口，尋回生命的微光。