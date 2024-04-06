隋棠發文炮轟黃子佼是「剝削兒童幫兇」宣布不再有任何合作

台灣主持人黃子佼去年6月捲入「MeToo」風波，被爆涉性騷擾2女及騙女生影裸照，雖然雙方已和解，台北地檢署亦不起訴，但執法部門搜查時就發現黃子佼為色情網站的高級會員，發現他硬碟中有上百部AV影片，而這些影片當中，有7條疑似是未成年少女的不雅內容，黃子佼違反《兒少性剝削防制條例》，惹起各界批評。而曾同黃子佼經常合作的女星隋棠，日前亦透過社交網痛批黃子佼的惡行，並宣布：「我未來將不再以任何形式參與和黃子佼前輩相關的演藝工作，以提醒自己不任意成為剝削兒童的幫兇。」

隋棠表示黃子佼前輩在網站上的任何消費，都等同在支持兒童色情，支持這樣邪惡的交易，並強調：「兒童色情零容忍是普世價值。這已不僅僅是台灣對兒少、對未成年的保護法令不足的問題，它更是跨國的、全球性的兒童剝削議題。」

她續發聲砲轟黃子佼表示：「無論從道德面或法律面來說，喜歡看A片或是在D槽裡存放都沒有錯，只要內容拍攝合法，演員知悉。但黃子佼前輩卻是選擇在一個大型的非法偷拍論壇裡，大量的、長期的去購買及觀看這些由壞人以暴力強迫手段奪取的被害人色情影像。這些被散播的影像內容大多數都是被害人被拐騙誘騙甚至偷拍，是違反被害人意願的。」為杜絕此現象，隋棠呼籲相關部門加速推動條例：「加速推動《兒童及少年性剝削修法》、警政機關成立專責單位及犯罪資料庫，及《兒少法修法》。」並表明未來拒絕參與黃子佼相關的演藝工作。