隔離童話集｜梁祖堯從柳應廷《人類群星閃耀時》獲創作靈感 Jace陳凱詠淚崩謝幕

由梁祖堯(阿祖)、湯駿業(Ah Dee)、邵美君、趙學而及Jace(陳凱詠)主演，譚玉瑛姐姐驚喜加盟的21場風車草舞台劇《隔離童話集》，於昨晚(29日)圓滿落幕。眾演員經歷颱風襲港及替補演員上陣等波折，初演舞台劇的Jace完成有驚無險的歷程後，一完Show已在台上淚崩。劇中演唱MIRROR成員柳應廷(Jer)《人類群星閃耀時》的場面，令觀眾大為感動，梁祖堯坦言，人生走到盡頭，惟有愛存留在靈魂裡，「Jer呢首歌令我好感動，寫出動人嘅場面。」

首次參演舞台劇的Jace在謝幕時眼淚流不止，事後她解釋演舞台劇的感覺很直接很真，完全感受到21場裡觀眾的喜與悲，所有都跟一班演員同步發生，劇場的力量真的好強大，好多謝台前幕後、fans和觀眾的愛與支持我嘅Fans，「昨晚謝幕喊到痴咗線，眼淚係咁自己滴出嚟，先知原來好唔捨得，因為我哋用咗個零兩個月排練，一齊經歷咗21場，晚晚上演所有嘢重新經歷一次，甚至有啲日子係一日經歷兩次，一班人經歷好多嘢，所以今次完show後遺症真係不得了！」Jace揚言對舞台劇演上癮，更希望有機會參與音樂劇演出。

今次阿祖首度獨自創作劇本，在劇中加入大量跨越多個年代的歌曲，其中Jer的《人類群星閃耀時》感動不少觀眾，阿祖表示，習慣聽住歌寫劇本，而《人類群星閃耀時》正是陪住他演《隔離童話集》劇本的歌曲，愈聽愈有感覺，「當一個人經歷晒所有嘅嘢，好與唔好、快樂與哀愁，人生彷彿走到盡頭進入靈魂狀態，喺一片繁星星空裡面，嗰一刻望返轉頭，自己擁有過啲乜嘢呢？其實可能只有愛，其他乜都帶唔走，但愛可以喺靈魂裡面仍感受到，擁抱住。Jer呢首歌俾到我呢樣嘢，令我好感動，寫出動人場面。」

譚玉瑛姐姐演本尊

《隔離童話集》的一大驚喜是由譚玉瑛姐姐演本尊，Ah Dee指出，由於他演的陳大文在成長中走歪路，變得好乞人憎好Mean ，要勾返起大家童真，必須找一位所共知的象徵人物，於是膽粗粗邀請譚玉瑛參演，「佢二話不說話：『好呀！玩呀！』所以係好感動。成個過程譚玉瑛姐姐都超級專業，一埋位已經背好晒劇本，我喺演嘅時候見到真人，令我更加知道角色點做，因為見到真正嘅譚玉瑛姐姐，諗返起我嘅成長，到而家經歷咁多事，變成今天嘅自己。」

驚險確診應變

去年因颱風襲港一日演4場《回憶的香港》，今年《隔離童話集》亦因颱風影響演出日程，不過最大考驗反而是劇中有演員的家人確診，邵美君表示，「其實這次風車草劇團再一次經歷襲港的情況，不過另一個，令劇組要作出應變，阿君道：「近期好多香港劇團都有替補演員策略，佢哋會準備唔同角色對白，一旦受疫情影響可有替補演員頂上。今次我哋都面對呢個問題，做到中段有個演員屋企人確診，係密切接觸者，佢立即做核酸檢測，按照程序做晒測試同隔離後發現冇事，之後亦可以歸隊，係一次好驚險嘅情況，但都叫做順利過度。」